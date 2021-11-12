Не теряем надежды найти свою «половинку» — любовный гороскоп на 13 ноября

Сегодня очень важно верить в то, что свой человек обязательно найдется.

Овен

Сегодня Овны отлично проведут время в обществе любимого человека, если могут не стесняться при нем в выражении своих чувств и мыслей. Овнам, которые боятся предстать перед партнером в минуту своей слабости, лучше на некоторое время отложить встречи, особенно, если предполагается общение наедине.

Телец

Сегодня время для влюбленных Тельцов остановится. Для большинства Тельцов их отношения «зависнут» в положительной фазе, что позволит им побыть наедине с близким человеком или своими тайными мечтами о нем. После ссоры день позволит продлить приятный процесс примирения и возвращения прежней гармонии.

Близнецы

В этот день Близнецы будут неплохо ориентироваться в деталях своей старинной любовной истории и вряд ли совершат в ней критичную ошибку. Судьба подскажет им, как закрыть сюжет или подготовить его к переходу на другой уровень. На новые серьезные отношения звезды рекомендуют временно наложить запрет.

Рак

Раки вплоть до ночи могут оставаться на одной эмоциональной и духовной волне с любимым человеком, невзирая на расстояние и другие препоны. Звезды советуют не терять время, если вы в начале пути, и не прерывать приятное общение раньше времени, если контакт налажен и нити взаимопонимания протянуты.

Лев

Сегодня Львы легко становятся заложниками своей сексуальности, но разброс их эмоций может оказаться гораздо шире банальных эротических фантазий. Возможны нетипичные мысли о жертвенности или духовной стороне любви. Не исключен сильный интерес к психологии отношений или магическим методам обольщения.

Дева

Сегодня между Девами и их партнерами царит редкое взаимопонимание (особенно на тонком невербальном уровне). Многие Девы будут соревноваться со своими пассиями в проницательности. Задушевное общение, магическим образом растворяющее все барьеры, может заново сблизить давно расставшихся влюбленных.

Весы

Весам звезды подсказывают, что обстоятельства этого дня мешают открытости и полной гармонии в любовных делах. Важное свидание лучше отложить, иначе оно оставит противоречивые впечатления. Не стоит торопить любимого человека, если он выдерживает паузу, медлит с предложением или ответом на вопрос.

Скорпион

Сегодня интуиция советует Скорпионам включить на полную мощность природный темперамент и жить в любви насыщенной полной жизнью - но, в то же время, не афишировать свои планы, чувства и намерения. Звезды считают, что внутренний голос совершенно прав, и рекомендуют прислушиваться к его подсказкам.

Стрелец

Сегодня необходимым условием приятного свидания для Стрельцов станет нотка таинственности. Именно на этом поле им стоит проявить изобретательность. День подпитывает воображение и позволяет реализовать те фантазии, которые в другое время кажутся роскошью. Не стоит выставлять свои чувства напоказ.

Козерог

В этот день любовный роман Козерогов развивается в благоприятном направлении, при условии, что ему уже задан правильный курс. Многие Козероги смогут неявно и ненавязчиво управлять своей любовной лодкой и получат двойное удовольствие: от гармонии в отношениях и тайного контроля над ходом событий.

Водолей

Водолеев этот день может сделать чувствительными, суеверными и натолкнуть на необычное решение - например, на поиски любовного талисмана, приворотного зелья или прощального подарка с мистическим подтекстом. Любовное прошлое для многих Водолеев будет значить гораздо больше, чем настоящее и будущее.

Рыбы

Сегодня Рыбы остаются идеалистами в любви, назло примерам из окружающего мира и собственному, не всегда удачному опыту. Одинокие Рыбы не оставят надежду найти «половинку». Если вы уже нашли свое счастье, то знаете, как его сберечь. Свидание в эти сутки обещает стать интригующим и вдохновляющим.