Не теряем надежды найти свою «половинку» — любовный гороскоп на 13 ноября
Сегодня очень важно верить в то, что свой человек обязательно найдется.
Овен
Сегодня Овны отлично проведут время в обществе любимого человека, если могут не стесняться при нем в выражении своих чувств и мыслей. Овнам, которые боятся предстать перед партнером в минуту своей слабости, лучше на некоторое время отложить встречи, особенно, если предполагается общение наедине.
Телец
Сегодня время для влюбленных Тельцов остановится. Для большинства Тельцов их отношения «зависнут» в положительной фазе, что позволит им побыть наедине с близким человеком или своими тайными мечтами о нем. После ссоры день позволит продлить приятный процесс примирения и возвращения прежней гармонии.
Близнецы
В этот день Близнецы будут неплохо ориентироваться в деталях своей старинной любовной истории и вряд ли совершат в ней критичную ошибку. Судьба подскажет им, как закрыть сюжет или подготовить его к переходу на другой уровень. На новые серьезные отношения звезды рекомендуют временно наложить запрет.
Рак
Раки вплоть до ночи могут оставаться на одной эмоциональной и духовной волне с любимым человеком, невзирая на расстояние и другие препоны. Звезды советуют не терять время, если вы в начале пути, и не прерывать приятное общение раньше времени, если контакт налажен и нити взаимопонимания протянуты.
Лев
Сегодня Львы легко становятся заложниками своей сексуальности, но разброс их эмоций может оказаться гораздо шире банальных эротических фантазий. Возможны нетипичные мысли о жертвенности или духовной стороне любви. Не исключен сильный интерес к психологии отношений или магическим методам обольщения.
Дева
Сегодня между Девами и их партнерами царит редкое взаимопонимание (особенно на тонком невербальном уровне). Многие Девы будут соревноваться со своими пассиями в проницательности. Задушевное общение, магическим образом растворяющее все барьеры, может заново сблизить давно расставшихся влюбленных.
Весы
Весам звезды подсказывают, что обстоятельства этого дня мешают открытости и полной гармонии в любовных делах. Важное свидание лучше отложить, иначе оно оставит противоречивые впечатления. Не стоит торопить любимого человека, если он выдерживает паузу, медлит с предложением или ответом на вопрос.
Скорпион
Сегодня интуиция советует Скорпионам включить на полную мощность природный темперамент и жить в любви насыщенной полной жизнью - но, в то же время, не афишировать свои планы, чувства и намерения. Звезды считают, что внутренний голос совершенно прав, и рекомендуют прислушиваться к его подсказкам.
Стрелец
Сегодня необходимым условием приятного свидания для Стрельцов станет нотка таинственности. Именно на этом поле им стоит проявить изобретательность. День подпитывает воображение и позволяет реализовать те фантазии, которые в другое время кажутся роскошью. Не стоит выставлять свои чувства напоказ.
Козерог
В этот день любовный роман Козерогов развивается в благоприятном направлении, при условии, что ему уже задан правильный курс. Многие Козероги смогут неявно и ненавязчиво управлять своей любовной лодкой и получат двойное удовольствие: от гармонии в отношениях и тайного контроля над ходом событий.
Водолей
Водолеев этот день может сделать чувствительными, суеверными и натолкнуть на необычное решение - например, на поиски любовного талисмана, приворотного зелья или прощального подарка с мистическим подтекстом. Любовное прошлое для многих Водолеев будет значить гораздо больше, чем настоящее и будущее.
Рыбы
Сегодня Рыбы остаются идеалистами в любви, назло примерам из окружающего мира и собственному, не всегда удачному опыту. Одинокие Рыбы не оставят надежду найти «половинку». Если вы уже нашли свое счастье, то знаете, как его сберечь. Свидание в эти сутки обещает стать интригующим и вдохновляющим.