Прислушиваемся к сердцу — любовный гороскоп на 5 января

Сегодня можно отключить мозг и опираться только на чувства.

Овен

Сегодня Овнам не стоит затрагивать сложные темы своего романа напрямую. Если вам удалось найти «нейтральную территорию» - например, безопасную тему для разговоров - звезды советуют хранить ей верность вплоть до ночи: это лучший способ сохранить теплые или, по крайней мере, дружелюбные отношения.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что некоторые триггеры любовных разногласий благополучно канули в прошлое. «Тема года», из-за которой месяцами ломались копья и во все стороны летели искры гнева, теряет значение или получает новое развитие. В частности, стало меньше причин враждовать на идейной почве.

Близнецы

Сегодня поддаваться наплыву чувств не в интересах Близнецов, но это не означает, что им следует бежать и прятаться от любимого человека. Наоборот, звезды советуют всячески поддерживать контакт, просто делать это без лишних эмоций. Один из наилучших вариантов - оставаться в роли коллег или друзей.

Рак

В любовных парах Раков сегодня сохранится интерес ко всему необычному, но энтузиазма станет меньше. Ракам, вынужденным подстроиться под оригинальные вкусы своей половинки или под некомфортные для себя обстоятельства, стоит набраться терпения: ситуация изменится в нужную им сторону только завтра.

Лев

Сегодня Львам стоит радоваться постоянству и предсказуемости своего партнера, привычным декорациям свиданий и другим элементам стабильности в личной жизни (даже ссорам). Суровые, но справедливые правила любовной игры вскоре могут смениться более размытыми, создавая почву для сомнений или интриг.

Дева

Девам звезды подсказывают, что этот день куда больше подходит для подготовки к свиданию, чем к непосредственной встрече с любимым человеком. Окружающая обстановка может оказаться будничной, а настроение недостаточно романтичным. Некоторым Девам может помешать занятость или неожиданное недомогание.

Весы

Сегодня незримая рука судьбы охраняет любовные союзы Весов от краха. И все же многим Весам будет чего-то недоставать. Возможно, душевного полета и безбрежных надежд первой фазы романа. Чтобы романтику не сменили придирки и приступы скуки, важно научиться ценить новый будничный формат отношений.

Скорпион

Эмоциональная атмосфера этих суток для Скорпионов не слишком гармонична, так как под ее влиянием они могут совершить экстравагантный и не свойственный им поступок. Возможно, сыграет роль инерция недавних привычек, побуждающая подстраиваться под мнение друзей, а не слушать свое собственное сердце.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может показаться, что они отлично владеют своими чувствами, но это, скорее, лишь дань обстановке. Бурному всплеску их страстей вполне могут помешать обстоятельства, заставляющие вплоть до ночи придерживаться в общении с пассией формальностей или нейтрального дружеского тона.

Козерог

В этот день многие Козероги тщетно прислушиваются к своему сердцу: оно почему-то отдает свои полномочия разуму и предпочитает лишний раз не давать о себе знать. Свидание сегодня вполне способно превратиться в набор поведенческих штампов и формальностей, блокирующих свободное проявление чувств.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им важнее всего быть в гармонии с собой и своей судьбой - тогда и отношения с любимым человеком пойдут для них по наилучшему сценарию из возможных. Если вы живете вчерашним днем или ждете невозможного, любовная реальность чутко отзовется на это искажение.

Рыбы

Сегодня не в интересах Рыб обнаруживать свои чувства, каковы бы они ни были. В общении желательно сохранять дружелюбный нейтралитет. Если вас зовут на свидание завтра, лучше отказаться. Велика вероятность пожалеть о своем согласии: на следующие сутки многое может измениться, включая ваш настрой.