Можем оказаться робами своих чувств — любовный гороскоп на 7 января

Сегодня нам будет сложно подключить логику - одело на себя перетягивают эмоции и чувства.

Овен

Сегодня Овнам лучше избегать в любви авантюр: им придется ответить за любой свой промах, а иногда и за свой добрый порыв. Некоторые Овны окажутся непонятыми и даже «без вины виноватыми» в глазах своего партнера. Звезды советуют знать меру в стремлении к таинственности, экзотике и запретным вещам.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы удачливы и с легкостью преодолевают препятствия на пути к своим желаниям. Если по дороге к месту встречи вы застряли в пробке, или с вами случилось какое-то другое досадное происшествие, не спешите ставить на романтических планах крест: так или иначе, свидание состоится.

Близнецы

Сегодня в критичный момент звезды советуют Близнецам проявить уступчивость и деликатность, а не принципиальность: даже если ситуация неприятная, есть смысл дать партнеру еще один шанс - хотя бы для того, чтобы разобраться в его мотивах. Помните, что сегодня в силе эмоции, а не логические аргументы.

Рак

Сегодня Ракам важно верить в любовь вообще или в любимого человека, остальное приложится. Вера и надежда - лучшие средства от страхов, нервозности и сомнений. Свидание или путешествие не обойдется без помех, но верно и обратное: любое недоразумение обернется счастливым романтичным приключением.

Лев

Сегодня Львам придется самим искать линию поведения в запутанной ситуации - например, выбирать между нервозностью и терпимостью. Желательно держать под контролем эмоции, так как даже мелкое огорчение любовного плана в эти сутки может вести к стрессу. Возможна обостренная реакция на интимные детали.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам откладывать запланированную романтическую встречу, но рекомендуют перенести ее на вечер. Также они напоминают, что позиции партнера быстро усиливаются. На его или ее стороне может оказаться какое-то фактическое преимущество, тайная власть или моральный перевес.

Весы

Весам звезды подсказывают, что это не лучший день для романтической встречи. Он способен внести долю хаоса и неопределенности даже в самый хороший план. При опоздании или недоразумении не спешите обвинять во всем любимого человека: скорее всего, его подвели новые, не до конца ясные обстоятельства.

Скорпион

Сегодня звезды создают Скорпионам отличные условия для любовного свидания - или, что еще более приятно, предоставляют им самим выбрать для него место, время и антураж. Если между влюбленными и случатся какие-то недоразумения, то в романтичной интимной обстановке они будут благополучно забыты.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам приложить все усилия, чтобы предотвратить ссору с близким человеком на бытовой, деловой или идейной почве. Ситуации такого рода сейчас не проходят даром - наоборот, они набирают негативный потенциал и способны заложить почву для долгого порочного круга размолвок.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня лучше перенести романтическое свидание на конец дня. Попытка встретиться с любимым человеком в ранний час может привести к цепочке приключений, которые съедят драгоценное время и приведут к тому же итогу - а значит, разумнее сразу поберечь силы для вечера.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня в любовных отношениях не обойтись без повышенной чуткости и деликатности. Не встретив их, любимый человек может замкнуться в себе. Для свидания потребуется приватная защищенная обстановка, а для эмоционального раскрытия будет необходимо взаимное доверие.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут оказаться рабами своих эмоций или пленниками убеждений, из-за чего склонны заострять ситуацию. Если они не сумеют справиться со своими переживаниями, то рискуют пропустить тот момент, когда можно все уладить или обратить в шутку. Наиболее критична первая половина дня.