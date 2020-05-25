Как победить чувство раздражения

Раздражение возникает в ситуациях, когда какая-то наша потребность не удовлетворяется, или удовлетворяется не так, как хотелось или не тогда, когда бы нам хотелось.

Оно может быть вызвано разными причинами. Наиболее частые из них:

1. Действия или слова другого человека, которые задевают наше «больное» место в душе

2. Чувство сильной усталости, депрессия, хронический стресс

3. Ожидание того, что другой обязан поступать (думать, жить) так, как считаете вы, а не иначе

4. Злость на себя самого за то, что не можешь сказать «нет», правильно решить ситуацию или совершить поступок

5. Чрезмерное употребление кофе, алкоголя и некоторых лекарственных препаратов

6. Обычная распущенность или привычка к раздражению, а часто и к «хамству»

Итак, если вы чувствуете, что уровень вашей раздражительности крайне высок:

Отдохните! Перерыв – лучшее решение. Чем вы его займете – решать вам: пройдитесь, выпейте чаю, если есть возможность – вздремните.

Переключитесь с задачи, вызывающей раздражение, на что-то нейтральное или приятное. Вы немного расслабитесь и отвлечетесь, а потом с новыми силами вернетесь к решению проблемы.

Направьте мысли в позитивное русло. Сначала это может показаться сложным, но, если вы осознаете, что сами накручиваете себя, ваша раздражительность пойдет на убыль.

Не принимайте важные решения. Если вы чересчур возбуждены и не способны сосредоточиться на проблеме, подождите, пока остынете, чтобы не ошибиться.

Постарайтесь не общаться с близкими людьми в раздраженном состоянии, чтобы не испытывать отношения на прочность. Если же общения не избежать, честно скажите, что вы не в лучшей форме и боитесь наговорить лишнего. Велики шансы, что вас поймут и даже помогут успокоиться.

Не стройте иллюзий, старайтесь воспринимать окружающую реальность объективно. Тот, кто слишком много требует от окружающих, постоянно нервничает и раздражается от того, что другие люди часто не отвечают его планам, мечтам, желаниям.

Купите себе боксерскую грушу. Гораздо эффективнее и безопаснее срывать злость на неживом предмете. Это позволит вам выпустить пар и не испортить отношения с людьми.

Займитесь уборкой. Вы выиграете вдвойне - и раздражительность пройдет, и квартира сделается чистой. В случае же генеральной уборки, у вас просто не останется сил злиться на кого-либо.

Главное в борьбе с раздражением, научиться брать себя в руки, чтобы потом не тратить силы на ликвидацию последствий собственной несдержанности.

Марина Басманова