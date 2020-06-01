Как распознать человека, который не вернет долг

Говорят, что в долг брать не очень хорошо – забираешь чужое, а отдаешь потом свое.

А если уж кому-то одалживать деньги, то лучше с ними попрощаться сразу – так не будет обидно, если не вернут. И вообще, лучше давать только ту сумму, с которой можно расстаться без сожаления. Но, быть может, есть какие-то менее радикальные способы распознать нечестного человека, который откажется возвращать одолженное? И занимать только тем, к кому есть доверие?

Прежде чем одалживать средства, имеет смысл задуматься над некоторыми вопросами.

Как складывается жизнь потенциального должника: и личная, и профессиональная. Если там много неясных историй, разрывов, уходов без объяснения причин – это верный повод задуматься над тем, что человек не обязательный, и это качество может распространиться на ситуацию с возвратом долга. Насколько хорошо вы знаете человека. Если это недолгое знакомство, совсем не важно, насколько близкие у вас отношения, ему будет гораздо проще исчезнуть «с концами» - ведь у вас мало информации о нем. Иногда мы не замечаем этот довольно очевидный момент, думая о том, как вроде как знаем человека, понимаем бедственность положения – осторожно, это может быть та самая ловушка, которую подстроили специально, чтобы втереться к вам в доверие. Если знакомство длительное, и вы знаете человека не первый год, то вот еще один вопрос – а как вы взаимодействуете все это время? Человек всегда с вами одинаково общается, или вы становитесь ему резко нужны тогда, когда в его жизни возникают различные трудности? Если в вас видят только спасателя – вполне может оказаться так, что долг не вернут – вы же большой и сильный, сами справитесь. Какие вообще отношения человека с деньгами. Берет ли он кредиты, живет не по средствам, часто ли у него возникает необходимость занимать-перезанимать? Если сложности возникают регулярно, это, скорее всего, уже стиль жизни и по-другому человек не сможет, даже если и захочет. И тут вполне вероятно, что вы окажетесь тем, кому деньги можно не возвращать – вы же не банк, вы простите и подождете.

Диана Сабитова