Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2021 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 1 и 4

Люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на одно число, объединены всего одним элементом расклада.

Но именно этот элемент больше других говорит о внешней жизни человека, через него индивид выражает себя в социуме самым видимым образом. Анализ положения этого элемента в годовой карте Ци Мень Дун Цзя и положен в основу этого краткого прогноза.

Итак, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, в 2021 году будут не заметны. С одной стороны, они явно будут ощущать недостаток энергии и сил. И, возможно, поэтому будут склонны скорее к отдыху, чем к активной работе.

С другой стороны, в каком-то смысле они будут не уязвимы. Их будет трудно зацепить. Хотя попытки будут. Например, со стороны госаппарата. Лучшее, что есть в их годовом раскладе, – склонность к саморазвитию, к расширению горизонтов. Поэтому некая невидимость – отличный шанс для того, чтобы уйти в тень и посвятить время своему образованию и духовному росту.

Старайтесь сбрасывать балласт. Вовремя избавившись от лишних фрагментов вашего прошлого, вы получите новый заряд энергии, которая вам так необходима.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 1 и 4, наоборот, будут играть ведущие роли в социуме. В их руках часто будут сосредоточены основные средства, которые они же и будут тратить. И, прежде всего, в своих интересах.

Единички будут особенно корыстны, ставя личную выгоду в приоритет. У них будет прямой доступ к начальству, которым они не преминут воспользоваться.

Но и работать Единицам и Четверкам придется больше остальных.

Причем работать на исключительно качественный результат, постоянно совершенствуясь, исправляя по ходу допущенные ошибки, оттачивая мастерство и добиваясь все большего блеска и точности.

Все новое в 2021 году будет рождаться с участием этих персонажей. Какие-то огрехи в текущих делах и уход в детализацию породят просто какую-то страсть к преобразованиям. Но выраженное стремление к быстрому росту и результату часто может приводить к излишней поспешности, раздражительности и непроработанности. Почаще вспоминайте популярные народные поговорки «Поспешишь – людей насмешишь» и «Лучшее – враг хорошего».

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Астрология Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)