Удачно для стрижки12-13 лунные сутки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Особый ритуал и визуализация: как приманить деньги в суперлуние 31 августа

28 августа 2023Лунный календарьМарианна Басс

31 августа 2023 года случится одно из самых мощных суперлуний за последнее время.

Особый ритуал и визуализация: как приманить деньги в суперлуние 31 августа
Фото: Image by Freepik

Это явление представляет собой момент, когда Луна находится в максимальной близости к планете Земля. Иногда такую Луну называют голубой, поскольку в определенных условиях она может приобрести голубоватое свечение.

Считается, что в день этого события можно воплотить свои самые заветные желания. Однако для того, чтобы мечты сбылись, понадобится сделать несколько действий.

Постановка цели

Практически у каждого есть некий список заветных желаний. Из всех них нужно выбрать одно и превратить его в цель. Необходимо определить шаги, которые смогут приблизить вас к ее достижению. Для большей наглядности можно разбить свою цель на маленькие задачи.

Визуализация

В таком деле очень важно уметь визуализировать, поскольку этот инструмент сможет привлечь энергию суперлуния. Следует во всех деталях представить момент исполнения желания. Например, что окружает вас в этот момент, что вы испытываете, какие слышите звуки и ароматы.

Особый ритуал

Для того, чтобы усилить энергию суперлуния, вы можете создать свой собственный особый ритуал. Кто-то пишет своему желанию письмо, а затем сжигает его и развеивает по ветру, а кто-то делает некий алтарь с предметами, которые символизируют его мечту, и проводит медитацию рядом с ним. Придумайте и сделайте то, что будет иметь значение именно для вас.

И остается самое главное – действовать. Нужно начать предпринимать шаги для достижения желаемого, поскольку без усилий и усердия энергия суперлуния не сможет сделать свое дело.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиОсобый ритуал и визуализация: как приманить деньги во время суперлуния 31 августаЛюбовный гороскоп на 29 августа 2023 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 29 августа 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Лунный календарь
Астролог рассказала, кому принесет большие сложности новолуние 16 августа
Астролог рассказала, кому принесет большие сложности новолуние 16 августа
Лунный календарь
Астролог назвала идеальные дни для начала диеты
Астролог назвала идеальные дни для начала диеты
Гороскопы
Добьемся крутых результатов — гороскоп на 29 августа
Добьемся крутых результатов — гороскоп на 29 августа
Гороскопы
Чувства переливаются через край — любовный гороскоп на 29 августа
Чувства переливаются через край — любовный гороскоп на 29 августа
Гороскопы
Воспринимаем критику позитивно — финансовый гороскоп на 29 августа
Воспринимаем критику позитивно — финансовый гороскоп на 29 августа
Психология
Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять себя
Нравится 1
Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять себя
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Психология
Карма или «темная» энергия: что эзотерики думают о психических заболеваниях
Карма или «темная» энергия: что эзотерики думают о психических заболеваниях
Имена
Мужчины с какими именами считаются самыми надежными
Нравится 1
Мужчины с какими именами считаются самыми надежными
Зодиак
Самое уютное гнездышко: идеальный дом для знаков зодиака
Самое уютное гнездышко: идеальный дом для знаков зодиака
Зодиак
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака вредно набивать татуировки
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака вредно набивать татуировки
Зодиак
Фортуна повернется в их сторону: каким знакам зодиака точно повезет этой осенью
Фортуна повернется в их сторону: каким знакам зодиака точно повезет этой осенью
[object Object][object Object]