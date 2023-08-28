Особый ритуал и визуализация: как приманить деньги в суперлуние 31 августа

31 августа 2023 года случится одно из самых мощных суперлуний за последнее время.

Это явление представляет собой момент, когда Луна находится в максимальной близости к планете Земля. Иногда такую Луну называют голубой, поскольку в определенных условиях она может приобрести голубоватое свечение.

Считается, что в день этого события можно воплотить свои самые заветные желания. Однако для того, чтобы мечты сбылись, понадобится сделать несколько действий.

Постановка цели

Практически у каждого есть некий список заветных желаний. Из всех них нужно выбрать одно и превратить его в цель. Необходимо определить шаги, которые смогут приблизить вас к ее достижению. Для большей наглядности можно разбить свою цель на маленькие задачи.

Визуализация

В таком деле очень важно уметь визуализировать, поскольку этот инструмент сможет привлечь энергию суперлуния. Следует во всех деталях представить момент исполнения желания. Например, что окружает вас в этот момент, что вы испытываете, какие слышите звуки и ароматы.

Особый ритуал

Для того, чтобы усилить энергию суперлуния, вы можете создать свой собственный особый ритуал. Кто-то пишет своему желанию письмо, а затем сжигает его и развеивает по ветру, а кто-то делает некий алтарь с предметами, которые символизируют его мечту, и проводит медитацию рядом с ним. Придумайте и сделайте то, что будет иметь значение именно для вас.

И остается самое главное – действовать. Нужно начать предпринимать шаги для достижения желаемого, поскольку без усилий и усердия энергия суперлуния не сможет сделать свое дело.

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