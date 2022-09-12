Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Что ваша фамилия может рассказать о вас

12 сентября 2022ИменаРамблер

Оказывается, фамилия тоже может нести в себе тайну.

Что ваша фамилия может рассказать о вас
Фото: depositphotos

Фамилия образовалась от латинского слова «famili», что означает «семейство» и является признаком того, что человек принадлежит к определенному роду или клану, который образован от одного предка.

В древности, когда люди имели только имя или прозвище (кличку), все родственники, имеющие кровную связь с главой семьи, назывались по его имени с соответствующими приставками. Например, человек носил прозвище Медведь, а его сына называли Медведев, а дочь или жену Медведева.

В древнем Риме, а также и в крепостной России, так называли и принадлежащих господам рабов и крепостных крестьян. Случалось, что целые поселения могли носить одну фамилию, поскольку все они принадлежали одному владельцу.

Официально фамилии стали присваиваться в IX-X веке в Западной Европе, а точнее – в Северной Италии, когда возникли наследственные споры. Позже фамилии появились во Франции, а за ней и в Англии. В России фамилии стали образовываться только в XVI веке, и первое время это была привилегия, по закону полагавшаяся  лишь богатым боярам и князьям, а позже купцам и дворянам. Примерно в то же время и крестьяне стали иногда получать законные фамилии, но полностью обрели это право лишь после отмены в стране крепостного права.

Образование фамилий в различных странах и народах происходило по-разному. Если чаще всего фамилия образовывалась от имени главы рода или семьи, либо от рода его деятельности, или по месту проживания, то для мужчины и женщины она звучала не одинаково, согласно морфологии языка. Например, в русском языке к имени добавлялось различное окончание -ов, -ев, -ский и другие - для мужчины, и -ова, -ева, -ская - для женщины (Медведев, Медведева, Иванов, Иванова, по месту жительства – Белое озеро, фамилия звучала Белозерский, Белозерская).

В традиции русского народа женщина, выходящая замуж, принимала фамилию мужа, но также ей давалось право сохранять свою девичью фамилию или присоединить ее к фамилии мужа. В этом случае обе писались через дефис. Если фамилия говорила о "принадлежности", то значение имени помогало определить характер человека.

А вот в Исландии совсем нет фамилий. То есть, они есть, но образовываются от имени отца или матери. Например, если отца зовут Свен Торвардссон (сын своего отца по имени Торвард), то его сын будет официально носить фамилию Свенссон. Если мать зовут Хельга, то ее сын будет носить фамилию Хельгюсон. Как видим, фамилия получается путем присоединения слова son (сын). В случае с дочерью, фамилию она получала путем добавления к имени отца или матери окончания dottir, например Ингибьер Стефаунсдоуттир, или Вигдис Хельгюдоуттир (дочь Хельги). Такая система образования фамилий была традиционной для многих народов Скандинавии. Нет фамилий и у народностей, населяющих Бирму, Тибет.

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 12 сентября 2022 года — Рамблер/гороскопыГороскоп на 12 сентября 2022 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 12 сентября 2022 года для каждого знака
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Имена
8 имен самых неверных мужчин
8 имен самых неверных мужчин
Имена
Названы имена самых мстительных женщин
Названы имена самых мстительных женщин
Ретроградный Меркурий
Что категорически нельзя делать знакам в период ретроградного Меркурия
Что категорически нельзя делать знакам в период ретроградного Меркурия
Зодиак
Какие знаки зодиака живут дольше всех
Какие знаки зодиака живут дольше всех
Гадания
Заговор на денежное благополучие
Заговор на денежное благополучие
Гороскопы
Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 12-18 сентября
Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 12-18 сентября
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Детали портят картину романа — любовный гороскоп на 12-18 сентября
Детали портят картину романа — любовный гороскоп на 12-18 сентября
Гороскопы
Будем зарабатывать большие деньги — гороскоп на 12-18 сентября
Будем зарабатывать большие деньги — гороскоп на 12-18 сентября
Гороскопы
Не стоит испытывать судьбу — любовный гороскоп на 12 сентября
Не стоит испытывать судьбу — любовный гороскоп на 12 сентября
Гороскопы
Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 12 сентября
Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 12 сентября
Гороскопы
Верим в себя и смело идем вперед — гороскоп на 12 сентября
Верим в себя и смело идем вперед — гороскоп на 12 сентября
[object Object][object Object]