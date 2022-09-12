Что ваша фамилия может рассказать о вас

Оказывается, фамилия тоже может нести в себе тайну.

Фамилия образовалась от латинского слова «famili», что означает «семейство» и является признаком того, что человек принадлежит к определенному роду или клану, который образован от одного предка.

В древности, когда люди имели только имя или прозвище (кличку), все родственники, имеющие кровную связь с главой семьи, назывались по его имени с соответствующими приставками. Например, человек носил прозвище Медведь, а его сына называли Медведев, а дочь или жену Медведева.

В древнем Риме, а также и в крепостной России, так называли и принадлежащих господам рабов и крепостных крестьян. Случалось, что целые поселения могли носить одну фамилию, поскольку все они принадлежали одному владельцу.

Официально фамилии стали присваиваться в IX-X веке в Западной Европе, а точнее – в Северной Италии, когда возникли наследственные споры. Позже фамилии появились во Франции, а за ней и в Англии. В России фамилии стали образовываться только в XVI веке, и первое время это была привилегия, по закону полагавшаяся лишь богатым боярам и князьям, а позже купцам и дворянам. Примерно в то же время и крестьяне стали иногда получать законные фамилии, но полностью обрели это право лишь после отмены в стране крепостного права.

Образование фамилий в различных странах и народах происходило по-разному. Если чаще всего фамилия образовывалась от имени главы рода или семьи, либо от рода его деятельности, или по месту проживания, то для мужчины и женщины она звучала не одинаково, согласно морфологии языка. Например, в русском языке к имени добавлялось различное окончание -ов, -ев, -ский и другие - для мужчины, и -ова, -ева, -ская - для женщины (Медведев, Медведева, Иванов, Иванова, по месту жительства – Белое озеро, фамилия звучала Белозерский, Белозерская).

В традиции русского народа женщина, выходящая замуж, принимала фамилию мужа, но также ей давалось право сохранять свою девичью фамилию или присоединить ее к фамилии мужа. В этом случае обе писались через дефис. Если фамилия говорила о "принадлежности", то значение имени помогало определить характер человека.

А вот в Исландии совсем нет фамилий. То есть, они есть, но образовываются от имени отца или матери. Например, если отца зовут Свен Торвардссон (сын своего отца по имени Торвард), то его сын будет официально носить фамилию Свенссон. Если мать зовут Хельга, то ее сын будет носить фамилию Хельгюсон. Как видим, фамилия получается путем присоединения слова son (сын). В случае с дочерью, фамилию она получала путем добавления к имени отца или матери окончания dottir, например Ингибьер Стефаунсдоуттир, или Вигдис Хельгюдоуттир (дочь Хельги). Такая система образования фамилий была традиционной для многих народов Скандинавии. Нет фамилий и у народностей, населяющих Бирму, Тибет.