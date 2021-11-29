Что Макс Гендель предсказал России

Когда на Землю придет Высочайший Посвященный и что он принесет за собой?

Макс Гендель (Карл Людвиг фон Грассхоф), известный оккультист, основатель Братства розенкрейцеров, живший на рубеже 19 и 20 веков в Америке, оставил очень интересное предсказание о судьбе России.

В книге «Космогоническая концепция розенкрейцеров» он писал о том, что после завершения нынешней эпохи миру явится Высочайший Посвященный, который объединит народы. Макс Гендель называет это единение: Единое Духовное Братство. После этого объединения родится новая раса и она будет происходить от славян, и, скорее всего, основные события будут разворачиваться на территории России.

Новая эпоха, о которой идет речь и которую Макс Гендель называется Пятой, «арийской» эпохой, также известна нам как эра Водолея. Астрологи спорят о датах ее начала, но одна из версий – 21 декабря 2012 года, другие версии называют 70-ее годы, кто-то говорит о переходном периоде, в котором мы сейчас живем. Именно Русскому народу и Славянской расе суждено достигнуть высокого уровня духовного развития и стать теми, кто эту эпоху завершит.

Макс Гендель говорит о музыке как о том факторе, который будет способствовать этому внезапному росту. Не секрет, что через звук возможно войти в самые разные духовные состояния, а это значит, что нам остается ждать появления той самой уникальной мелодии. Или, может быть, песни? Или нового исполнителя? Ведь в современном мире артисты обладают очень большим влиянием и возможностью контакта с аудиторией в разных уголках Земли – быть может, Высочайший Посвященный придет именно из музыкального мира?

Также говорится о том, что новая славянская цивилизация родится из горя и страданий, а предыдущие десятилетия и те события, которые развивались на нашей территории, вряд ли можно назвать радостными. Хочется надеяться на то, что великий оккультист говорит о тех ужасных временах, которые уже прошли, например, о годах великой отечественной войны, сообщает Extranorm.

По мнению мистика, век рассвета будет ярок, но недолог – наступит шестая эпоха, когда из-за смешения различных наций на территории США образуется новая раса, которая и станет главенствующей на Земле. Так же она будет последней – вместе с ее упадком закончится и существование самой планеты.