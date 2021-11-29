Образуется новая раса, которая захватит планету: что Макс Гендель предсказал России
Когда на Землю придет Высочайший Посвященный и что он принесет за собой?
Макс Гендель (Карл Людвиг фон Грассхоф), известный оккультист, основатель Братства розенкрейцеров, живший на рубеже 19 и 20 веков в Америке, оставил очень интересное предсказание о судьбе России.
В книге «Космогоническая концепция розенкрейцеров» он писал о том, что после завершения нынешней эпохи миру явится Высочайший Посвященный, который объединит народы. Макс Гендель называет это единение: Единое Духовное Братство. После этого объединения родится новая раса и она будет происходить от славян, и, скорее всего, основные события будут разворачиваться на территории России.
Новая эпоха, о которой идет речь и которую Макс Гендель называется Пятой, «арийской» эпохой, также известна нам как эра Водолея. Астрологи спорят о датах ее начала, но одна из версий – 21 декабря 2012 года, другие версии называют 70-ее годы, кто-то говорит о переходном периоде, в котором мы сейчас живем. Именно Русскому народу и Славянской расе суждено достигнуть высокого уровня духовного развития и стать теми, кто эту эпоху завершит.
Также говорится о том, что новая славянская цивилизация родится из горя и страданий, а предыдущие десятилетия и те события, которые развивались на нашей территории, вряд ли можно назвать радостными. Хочется надеяться на то, что великий оккультист говорит о тех ужасных временах, которые уже прошли, например, о годах великой отечественной войны, сообщает Extranorm.
По мнению мистика, век рассвета будет ярок, но недолог – наступит шестая эпоха, когда из-за смешения различных наций на территории США образуется новая раса, которая и станет главенствующей на Земле. Так же она будет последней – вместе с ее упадком закончится и существование самой планеты.