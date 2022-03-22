Какие предсказания Нострадамуса должны сбыться

Книги французского медика и ученого Мишеля Нострадамуса вот уже пятое столетие читают во всем мире, а его предсказания исследователи расшифровывают и по сей день.

В большинстве своих пророчеств Нострадамус пообещал невероятное количество несчастий, и многие из них уже имели свойство сбываться. Что же еще ждет нас по мнению Мишеля Нострадамуса?

Зашифрованные катрены

При написании своих предсказаний Нострадамус использовал свои знания в высшей математике, атомной физике и глубинных процессах планеты. Кроме этого, катрены французского ученого шестнадцатого века, как замечают исследователи, в значительной мере пересекаются с текстом Библии.

Толкователи уверяют, что его предсказания не просто набор случайных событий, Нострадамусу, благодаря высшим силам, была открыта детальная программа будущего всего человечества. Однако все свои пророчества Мишель решил зашифровать, поскольку он считал, что все эти знания не предназначались для его современников.

Апокалипсис

В предсказаниях Нострадамуса говорится о том, что человечество ждет изменение климата, смещение материков, По его мнению, все масштабные катастрофы должны начать происходить после глобального потепления. Сначала, как писал в катренах Нострадамус, проснутся вулканы, которые дремали несколько сотен лет, затем последуют цунами, тайфуны, ураганы, которые будут сметать все на своем пути.

Что же касается смещения материков, то это будет происходить не по миллиметру раз в сотни лет, а практически молниеносно, вопреки всем законам физики. Так, Африка отколется от Евразии и переместится на юго-запад, часть Юго-Восточной Азии окажется под водой, как и западное побережье США и часть Европы.

Но, что важнее, Нострадамус указал конкретную дату, когда произойдет апокалипсис — в 2055-2066 годах. Эти одиннадцать лет окажутся самыми сложными для человечества за всю историю. По словам Нострадамуса, все эти испытания будут даны людям для того, чтобы они стали мудрее и опытнее. Он также отметил, что цивилизации удастся выжить, а благодаря современным технологиям и полученным знаниям получится значительно уменьшить последствия всех катастроф, которые произойдут в этот период.

2022 год

На текущий год Нострадамус также сделал пророчества, некоторые из которых уже сбылись. Так, он предсказывал человечеству финансовый крах, нищету. В его катренах также говорилось о том, что в 2022 году весь мир накроет великая тьма на 72 часа. Этому поспособствует взрыв, которые изменит климат на нашей планете. Затем произойдет астероидный дождь, а в океан упадет огромная скала, которая вызовет сильный прилив.