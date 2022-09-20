Как мы «забираем» себе судьбу человека, которому помогаем

Почему сложности начинают происходить в жизни того, кто много помогал другим?

Помогать ближнему, давать в долг нуждающимся, протягивать руку помощи – это выглядит как хорошие и правильные поступки.

Но иногда получается, что сами дарители и благотворители чувствуют себя не очень хорошо. А бывает даже так – сложности начинают происходить в жизни того, кто много помогал другим. Поневоле можно задуматься о том, не произошло ли что-то страшное, не получилось ли так, что помогая, человек «заразился» неприятной ситуацией и теперь она проявилась в его жизни?

На самом деле, ответ на такое совпадение довольно простой. Зачастую наиболее восприимчивы к просьбам о различной рода помощи становятся именно те люди, которые неосознанно чувствуют какую-то схожесть ситуации со своей. Например, просящий помощи находится в ситуации, когда чувствует беспомощность, бессилие – а это именно те чувства и переживания, которые есть в жизни помогающего, просто они находятся в другой сфере и других обстоятельствах.

На состояние помогающего может довольно деструктивно влиять идея: «главное - другие». Делая что-то в ущерб своим потребностям и интересом, отказываясь признать конечность своего ресурса, закрывая глаза на свою жизнь, человек приходит к тому, что внутреннее «сгорает» и нередко, это выливается в болезни, семейные сложности. Что совсем не удивительно, потому что из поля зрения человека уходят процессы, которые происходят в близком кругу и с ним самим.

Важно ответить себе на вопрос – «Зачем, для чего я помогаю», «Решены ли мои собственные сложности или же я пытаюсь таким образом «отвлечься» на дела других?», «И, не жду ли я чего-то взамен?»

Неоправданные ожидания тоже могут стать причиной разочарований, обид и плохого самоощущения. Потребуется время и силы, чтобы это принять и пережить. О таких подводных камнях имеет смысл задуматься в начале пути. И быть готовыми к по- настоящему безвозмездной помощи, то есть к той, где силы, переживания, ожидания не будут возмещены.