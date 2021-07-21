Изменения в характере, поведении и взгляде на жизнь – не всегда приятная штука.

О том, как меняется мужчина, когда он растет духовно, читайте в этой статье.

Ему больше не интересны пустые разговоры

Если раньше мужчина мог поддерживать беседы, которые ни к чему не ведут, так называемые смолтоки, то духовно выросший мужчина уже не тратит слова на ветер. В подсознании происходит постоянный отбор: что достойно траты энергии, а что нет, и глупые поверхностные разговоры точно не входят в категорию достойных.

У него меняется отношение к работе

Духовно зрелый мужчина любит работу и относится к ней ответственно. Если раньше он мог искать чего-то попроще, то теперь его работа отражает его уровень: и духовный, и финансовый. Он очень ценит свой и чужой труд, не работает бесплатно, и сам всегда платит тем, кто помогает ему достичь результатов.

Ему перестают нравиться меркантильные женщины

Когда мужчина духовно вырос, он начинает видеть женщин, которым интересен он сам, а не его деньги. Впрочем, меркантильных он тоже видит, и обходит их стороной. Если раньше на это можно было закрыть глаза, то теперь ему просто не хочется тратить время на ненастоящее и ненастоящую.

Его мир больше не делится на черное и белое

Юношеский максимализм ушел в сторону. Духовно зрелый мужчина видит миллион оттенков во всем: в суждениях, чувствах, поступках. Категоричности здесь нет места, если только дело не касается каких-то глобальных вопросов. Таким мужчиной уже нельзя манипулировать: он рассудителен и тщательно рассматривает все варианты.

У него уходит стыд от проявления эмоций

Самое, наверное, яркое и показательное свидетельство духовного взросления мужчины – это его эмоции. А именно – то, что он перестает их прятать, начинает любить и принимать мягкую, уязвимую часть своей психики. Будучи знакомым с горем и печалью, гневом, эмоциями подлинной радости, мужчина становится по-настоящему зрелым и свободным. Кому-то это может мешать, но только не ему самому.