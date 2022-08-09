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Оспа обезьян и разрушение одного из 7 чудес: что Ванга напророчила 2022 году

9 августа 2022ВангаДиана Сабитова

Известная болгарская пророчица Ванга оставила огромное количество предсказаний, часть из которых даже задокументировано и снято на видео.

Оспа обезьян и разрушение одного из 7 чудес: что Ванга напророчила 2022 году
Фото: rsute.ru

Но большинство из них не так-то легко поддаются расшифровке – слепая ясновидящая говорит загадками, понять их представляется возможным только тогда, когда события уже начинают сбываться.

Подводная лодка

Например, существует пророчество о затоплении подводной лодки Курск: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать», которое казалось совершенно непонятным в 1980 году и не вызывало у людей ничего, кроме недоумения – как может затонуть целый город? Однако, время расставило все по местам и слова прорицательницы стали понятны.

Оспа обезьян

Но вернемся к настоящему времени. Существует пророчество о том, что в мир вернется «старая забытая болезнь, которая придет из Африки» – так, во всяком случае, говорит близкий человек из окружения Ванги – Сергей Косторной. Ее приход был предсказан Вангой как раз на начало двадцатых годов. А 2022 год «подарил» миру вспышку обезьяньей оспы, а ведь долгие годы казалось, что от оспы избавились навсегда. Болезнь пришла к нам из Африки – именно этот регион является эндемичным (родным) для данного вируса.

Сергей Косторной рассказал и другие очень интересные подробности этого пророчества. С его слов, он пытался угадать, о какой болезни идет речь и перебирал разные варианты болезней, пока не назвал оспу. И на это Ванга ответила непонятной (тогда, в начале девяностых) фразой: «А оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз будет». Сейчас, когда обезьянья оспа официально объявлена пандемией, эти слова не выглядят смешной и непонятной ерундой.

Кроме того, Ванга считала, что болезнь появится в «год двоек» – 2022 идеально подходит под это описание. Стоит заметить, что ясновидящая обещала человечеству и другие кары на этот год – потоп в США, разрушение одного из 7 чудес света.

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