Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком

Каким образом ушедшие любимые могут помогать нам с того света?

Смерть не разлучает людей навсегда, она делает невозможной привычную форму взаимодействия. Физическая близость с ушедшим невозможна, но живым остаются сны, молитвы, ощущения и другие способы почувствовать присутствие близкого человека. Можно ли обращаться к ушедшим не с обычным разговором, но и с просьбой о помощи?

Многочисленные случаи говорят о том, что да, это возможно – ответы приходят через разрешение ситуаций, сны, подсказки.

Как это сделать?

1. Выбрать место. Самое распространенное – это кладбище, место, где погребено тело человека. Считается, что здесь самая сильная связь с душой ушедшего. Но, если доступ к кладбищу невозможен, можно взять фотографию, представить умершего, желательно находясь в местах, которые он любил, например, в его комнате в доме, в его бывшей машине, в любимом месте для прогулок и т.п.

2. Приготовить дар. Обычно это живые цветы – ими мы уравновешиваем энергию смерти, но это может быть и что-то другое, например, конфеты, угощения, которые оставляют на могиле. Это дар – энергия, несущая жизнь, отдается миру мертвых, живым людям есть такие угощения нельзя, они могут серьезно заболеть. А мертвые, в свою очередь, забирают оттуда всю энергетическую составляющую, и у них появляются силы на помощь.

3. Четко сформулировать просьбу. «Поддержи меня», «Дай знак», «Подскажи» – какой именно помощи вы ожидаете от ушедшего? Исходя из просьбы, будет получен и ответ. Это может быть:

- сон, в котором покойный показывает будущее, дает совет или разъяснения;

- легкость и ощущение, что все пройдет хорошо;

- неожиданно глаз цепляется за слова – на билборде, в случайно раскрытой книге, выскочившем посте в соцсетях;

- появляются люди, которые помогают, иногда они так и начинают общение – «я тут, чтобы помочь тебе» или носят то же имя, что ушедший.

4. Получив помощь, обязательно поблагодарите ушедшего. Словами и небольшим даром – угощением, цветами. Ведь помогать живым это не так просто, как может показаться тем, кто здесь остается.

