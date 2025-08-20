ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком

20 августа 2025Заговоры и обрядыДиана Сабитова

Каким образом ушедшие любимые могут помогать нам с того света?

Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком
Фото: m.fotostrana.ru

Смерть не разлучает людей навсегда, она делает невозможной привычную форму взаимодействия. Физическая близость с ушедшим невозможна, но живым остаются сны, молитвы, ощущения и другие способы почувствовать присутствие близкого человека. Можно ли обращаться к ушедшим не с обычным разговором, но и с просьбой о помощи?

Многочисленные случаи говорят о том, что да, это возможно – ответы приходят через разрешение ситуаций, сны, подсказки.

Как это сделать?

1. Выбрать место. Самое распространенное – это кладбище, место, где погребено тело человека. Считается, что здесь самая сильная связь с душой ушедшего. Но, если доступ к кладбищу невозможен, можно взять фотографию, представить умершего, желательно находясь в местах, которые он любил, например, в его комнате в доме, в его бывшей машине, в любимом месте для прогулок и т.п.

2. Приготовить дар. Обычно это живые цветы – ими мы уравновешиваем энергию смерти, но это может быть и что-то другое, например, конфеты, угощения, которые оставляют на могиле. Это дар – энергия, несущая жизнь, отдается миру мертвых, живым людям есть такие угощения нельзя, они могут серьезно заболеть. А мертвые, в свою очередь, забирают оттуда всю энергетическую составляющую, и у них появляются силы на помощь.

3. Четко сформулировать просьбу. «Поддержи меня», «Дай знак», «Подскажи» – какой именно помощи вы ожидаете от ушедшего? Исходя из просьбы, будет получен и ответ. Это может быть:

- сон, в котором покойный показывает будущее, дает совет или разъяснения;

- легкость и ощущение, что все пройдет хорошо;

- неожиданно глаз цепляется за слова – на билборде, в случайно раскрытой книге, выскочившем посте в соцсетях;

- появляются люди, которые помогают, иногда они так и начинают общение – «я тут, чтобы помочь тебе» или носят то же имя, что ушедший.

4. Получив помощь, обязательно поблагодарите ушедшего. Словами и небольшим даром – угощением, цветами. Ведь помогать живым это не так просто, как может показаться тем, кто здесь остается.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак активировать денежный поток в доме с помощью зеркал и символовЛюбовный гороскоп на 21 августа 2025 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 21 августа
Оценили 4
Заговоры и обряды
Заговоры от порчи и сглаза
Заговоры от порчи и сглаза
Заговоры и обряды
«Свеча бедность провожает»: три магических ритуала для привлечения денег
«Свеча бедность провожает»: три магических ритуала для привлечения денег
Политика конфиденциальностиУсловия использования