Лучше держаться подальше: мужчины-психи по знаку зодиака

Они неуравновешенны, а их поступки зачастую непредсказуемы и нелогичны. И поскольку поведение людей во многом определяют звезды, зная знак зодиака человека, можно уберечь себя от жизни с психом.
Овен
Близнецы
На первый взгляд мужчины, рожденные под этим созвездием, могут показаться обаятельными, однако на деле они очень нестабильные и двуличные. В одной компании людей Близнецы могут быть покладистыми и добродушными, а в другой – самыми настоящими деспотами. Кроме этого, представители этого знака зодиака практически в каждом человеке видят врага и относятся к нему соответствующе.
Рак
Мужчины-Раки – прирожденные манипуляторы. Ради достижения своих целей они готовы пойти на любые ухищрения, даже если это навредит их близким. Представители этого знака зодиака также эмоционально нестабильны, они запросто могут впасть в истерику. Во время ссор Раки не умеют сдерживать свою злость и вспоминают все накопленные за эту жизнь обиды.