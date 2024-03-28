Лучше держаться подальше: мужчины-психи по знаку зодиака

Астрологи считают, что мужчинам этих знаков зодиака очень сложно сдерживать свои эмоции.

Они неуравновешенны, а их поступки зачастую непредсказуемы и нелогичны. И поскольку поведение людей во многом определяют звезды, зная знак зодиака человека, можно уберечь себя от жизни с психом.

Овен

Овны – яркие представители огненных знаков зодиака. Они в один момент могут вспыхнуть и стать агрессивными, даже если им просто наступили на ногу. В общении с ними также стоит подбирать слова. При всем этом они очень дружелюбные и общительные. После того, как их внутренний огонь угасает, мужчины-Овны вновь становятся прежними, словно ничего не случилось.

Близнецы

На первый взгляд мужчины, рожденные под этим созвездием, могут показаться обаятельными, однако на деле они очень нестабильные и двуличные. В одной компании людей Близнецы могут быть покладистыми и добродушными, а в другой – самыми настоящими деспотами. Кроме этого, представители этого знака зодиака практически в каждом человеке видят врага и относятся к нему соответствующе.

Рак

Мужчины-Раки – прирожденные манипуляторы. Ради достижения своих целей они готовы пойти на любые ухищрения, даже если это навредит их близким. Представители этого знака зодиака также эмоционально нестабильны, они запросто могут впасть в истерику. Во время ссор Раки не умеют сдерживать свою злость и вспоминают все накопленные за эту жизнь обиды.

Скорпион