Через посуду и одежду: как люди воруют нашу удачу на бытовом уровне
Иногда жизнь знакомых расцветает благодаря вашей счастливой энергии.
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда на фоне полного благополучия начинают происходить странные вещи: у вас появляются проблемы во всех сферах жизни, а у людей, которые общались с вами, наоборот, все начинает налаживаться?
Например, вы мечтали о повышении на работе, а его получает ваша подруга? Или ваша знакомая постоянно жаловалась вам на неудачи в личной жизни, а тут вдруг она выходит замуж, а вы оказываетесь на грани развода? Тут невольно задумываешься, что окружающие «украли» удачу. Как ни удивительно, часто это происходит на бытовом уровне. Опыт многих поколений показывает, что нельзя одалживать другим некоторые предметы, которые несут в себе нашу энергетику, потому что через них удача может покинуть нас.
И в заключении: избегайте общения с людьми, которые завидуют вам, копируют ваше поведение или манеру одеваться, заигрывают с партнерами, втираются в доверие к вашим друзьям. Зависть – очень мощная энергия, которая «забирает» удачу. Конечно, «похитителю» она надолго счастья не принесет, но вам создаст дополнительные проблемы.
Берегите свою удачу, и она ответит вам взаимностью!