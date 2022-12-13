Фразы, которыми мы разрушаем наше здоровье

В психологии считается, что мысль является мощным инструментом самопрограммирования и воздействия на окружающее пространство.

То, что облечено в слова – это частично материализованная энергия. Если внимательно прислушаться, то у каждого человека в речи присутствуют не только слова-паразиты, сленг, но и устоявшиеся словосочетания или фразы, которые, как оказывается, влияют на здоровье. Впервые о таком свойстве определенных слов и фраз заговорил немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Он провел собственное исследование, которое доказало, что определенные сочетания слов, которые человек регулярно использует в своей речи, способны не только программировать болезни, но и не давать вылечить уже имеющиеся нарушения. Эти речевые конструкции врач назвал «органической речью».

То, что в вашем лексиконе присутствует «органическая речь» догадаться достаточно непросто. Эти выражения замаскированы под образные описания физического состояния: например, «в печенках сидит» – заболевания печени, «я его не перевариваю» – проблемы с желудочно-кишечным трактом, «перекрыли кислород» – астма, «зубы сводит» – стоматологические проблемы, «сердце кровью обливается» – риск инфаркта, «глаза бы не смотрели» – проблемы со зрением, «надоело до смерти» – онкология, а также множество других фраз. Каждая такая метафора не просто символически отражает состояние, но «наносит» точный удар по определенному органу или системе организма.

Изначально Пезешкиан предположил, что словесные разрушители появляются в бессознательном после возникновения болезни и пытаются сигнализировать о сбоях внутри организма, но этот тезис не подтвердился. Оказалось, что сначала человек начинает активно использовать «органические» выражения, формируя разрушительную программу, и только позже возникает болезнь. Не имеет значения, кому или чему адресованы подобные метафоры: они продолжают поддерживать болезнь, создавая энергетический образ происходящего в организме.

Исследования тысяч пациентов указывают на огромное многообразие «органических» выражений, поэтому каждому стоит внимательно проследить за тем, как лично он описывает свое состояние. Как только «разрушители» будут обнаружены и удалены из речи, будет сделан первый шаг к исцелению, что подтверждают работы Пезешкиана.

Берегите свое здоровье – следите за речью!

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