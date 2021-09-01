Народные приметы 1 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя обсуждать чужие проблемы и необходимо приготовить блюда из свеклы?

1 сентября отмечается праздник – день Феклы Свекольницы. В эту дату чтят память великомучеников Андрея и Феклы, которые погибли за то, что проповедовали христианство.

История праздника

Согласно народному календарю, в первый день осени отмечается день Феклы Свекольницы. 1 сентября православные чтят память великомучеников Андрея и Феклы. Они противостояли язычеству и проповедовали христианство, за что были наказаны.

Андрей был главнокомандующим римского войска, поэтому привлек много военнослужащих на сторону христианства. За это его приговорили к пыткам.

Фекла была обычной девушкой, которая приняла христианство еще в юном возрасте. Она помогала распространять информацию о вере в период иконоборства. За это ее приговорили к гибели вместе с Андреем.

Что можно делать 1 сентября

Традиционно, в день Феклы Свекольницы на Руси начинали убирать этот корнеплод. Наши предки наделяли его целебными свойствами. На Феклу Свекольницу принято готовить блюда из этого корнеплода. Считалось, что чем больше съесть свеклы в этот день, тем крепче будет здоровье весь оставшийся год.

Что нельзя делать 1 сентября

1 сентября запрещается делиться своими проблемами с людьми, не являющимися членами вашей семьи. Кроме того, нельзя обсуждать несчастья других людей. Это может привести с финансовыми проблемами, которые настигнут вас осенью.

Кроме того, в этот день не рекомендуется откладывать решение важных дел. Если вы планируете переезд, смену работы или длительно путешествие, то лучше совершить все это 1 сентября – отличный день для начала чего-то нового.