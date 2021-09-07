Фонтанируем позитивным мышлением — гороскоп на 8 сентября

2-3 лунные сутки. Сегодня в качестве ключей к успеху Луна в Весах предлагает любезность, готовность договариваться и идти на компромисс.

Не повредят хороший вкус, понимание законов моды, правил социума и основ этикета, а также знание правовых аспектов ситуации: возможно, придется подправить формулировки и скорректировать договор. День удачен для переговоров, согласований, экспертных заключений, посещения профильных агентств, оформления документов, получения юридических, дизайнерских, психологических, врачебно-косметических и иных профессиональных консультаций, для работы с текстами, схемами, инфографикой.

Овен

Овнам стоит отвечать на предложения и идти на переговоры. Этот день подходит и для официальных, и для полуформальных визитов. Удачный момент для посещения юридической конторы, салона красоты, агентства по трудоустройству, для разговора с клиентом, помощником, посредником, партнером. Хорошо уточнять совместные долгосрочные планы, работать над профессиональным контрактом или полюбовным соглашением.

Телец

Сегодня условием успеха для Тельцов становятся приятные манеры. В некоторых случаях знание этикета будет признаком профессионализма и основой карьеры. В сложной ситуации (например, в споре с клиентом) наилучшим выходом окажется компромисс. Темой дня может стать забота о красоте, здоровье или интерес к тонкостям отношений. Возможен разговор с врачом, дизайнером, юристом, психологом, косметологом.

Близнецы

Близнецам день поможет сменить обстановку на более гармоничную, оказаться в удобном для себя месте или в приятном обществе. Пора вспомнить о личной жизни, отдыхе или о раскрытии своих мирных талантов (например, художественного, литературного или педагогического). Если поле деятельности не меняется, сегодня есть повод заняться более приятной частью дел - например, дизайном вместо черновых работ.

Рак

Сегодня Ракам стоит стать дипломатичнее в общении с домочадцами, партнерами и клиентами (особенно, если приходится лавировать между разными лагерями). День подходит для переговоров на приятные темы, но может заставить вспомнить и о сложностях, например, о давних претензиях на какие-то права или территории. Возможно, придется вновь изучить план дома или владения, обратиться к психологу или юристу.

Лев

Эти сутки Львы могут посвятить общению со своим близким окружением или деловым контактам на договорной основе. В течение дня возможны приятные встречи и неоднозначные вести. В зависимости от вектора интересов особое внимание может привлечь юридическая, эстетическая или политическая сторона событий. Полную картину интересующего вопроса помогут составить параллельные мнения из разных источников.

Дева

Девам этот день помогает вернуться к мирному стилю жизни или снизить градус напряжения. Уменьшается риск травм. Становится гармоничнее и дипломатичнее общение. Появляются варианты или посредники, возможности финансового или иного компромисса. Пора вернуться к штатному режиму в работе или в быту, сбалансировать питание. В рамках дозволенного приветствуются удовольствия: сладости, приятные покупки.

Весы

Сегодня Весам многое удается благодаря организованности и общительности. Они хорошие ораторы, писатели, комментаторы, переводчики и посредники. Им не стоит терять время, если они хотят выразить свое мнение или изложить просьбу. День хорош для переговоров, консультаций, выступления перед аудиторией, публикации текстов, работы с документами, корректировки личных данных в анкетах и сетевых профилях.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит избегать предметных переговоров, но лучше вести их в приватном режиме. Этот день подходит для обсуждения вариантов и альтернатив, помогает взглянуть на дело под другим углом, прийти к компромиссу и вынести совместное решение. Хорошо обсуждать правовые, социальные и эстетические аспекты волнующей темы, договариваться о чем-либо с домочадцами, коллегами или помощниками.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше сделать акцент на социальной жизни - это отличный способ расширить кругозор, восстановить авторитет и снять лишнее напряжение. День благоприятен для общения с единомышленниками и идейными соратниками, изучения циркулирующих в обществе новостей, посещения профильных выставок и популярных мероприятий, для контакта с профессиональным, научным или иным официальным сообществом.

Козерог

Сегодня Козерогов выручает целеустремленность. Стоит добавить к ней понимание социальных ритуалов, готовность к балансу и компромиссу. Линию поведения продиктует профессиональная дисциплина, партнерское обязательство или желание сделать карьеру. Темой дня может стать совещание, собеседование, выступление перед целевой аудиторией. Желательно соблюдать формальности и держать в порядке документы.

Водолей

День поможет Водолеям вернуться в привычный режим, стабилизировать настроение, прояснить свой статус или подтвердить профессиональную репутацию. Хорошо вести переговоры, запрашивать экспертизу, отстраненно оценивать обстановку, взвешивать варианты, восстанавливать мирные отношения или правовой баланс. Подходящий момент для контактов с коллегами, официальными лицами и бюрократическими структурами.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит слепо доверять своему чутью и опираться на свои чувства. В сложной ситуации лучше не полагаться на собственное понимание вопроса, а обратиться к специалистам и экспертам, изучить законы, правила и нормативы в интересующей сфере. В некоторых случаях может дать подсказку всеобщее народное мнение. Желательно быть дотошнее во время работы над документами и подписания договора.