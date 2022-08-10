Расстроенные планы и романтические проблемы: чем запомнятся нам три следующие недели

К чему нам готовиться во второй половине августа и начале сентября.

Транзит богини любви и красоты в знак Льва (с вечера 11 августа по 5 сентября), хоть и выглядит достаточно экстремальным, но наверняка заметно оживит партнёрские контакты и творческую энергию.

Эмоциональные шараханья и быстрая смена настроений Венеры в Раке уступят место бесперебойному питанию от сети природного источника энергии Солнца и знака Льва. Здесь и симпатии, и чувства более стабильны и менее поверхностны, но больше и приключенческого, игрового азарта, спортивного интереса.

Однако в рамках этого транзита нужно учитывать, что в арсенал изначально праздной, романтичной, богемной, по детски открытой Венеры в знаке Солнца в этот период входит несколько дурных конфигураций, которые могут заставить планету любви буксовать, временно блокировать или даже трансформировать её лучшие качества в солнечном знаке Льва в худшие. Хорошо, что этот неблагоприятный отрезок будет вполне компактным по срокам (25-28 августа), но не совсем хорошо, что вражда Венеры с вредными Ураном и Сатурном будет зафиксирована в карте новолуния от 27 августа, предвещая и без того более конфликтный следующий лунный месяц от 27 числа.

Итак, единственным явным и негативным периодом влияния аспектов Венеры станет отрезок с 25 по 28 августа, когда Венера пройдёт конфликты с Ураном, Сатурном и лунными Узлами. На этот период нежелательно назначать новые встречи и знакомства, как на любовном фронте, так и в сферах дружеских отношений и сотрудничества. Период становится довольно неблагоприятным для заключения значимых сделок и покупок, финансовых вложений, инвестиций, возможны конфузы в публичном пространстве. В данном случае дополнительно можно учитывать, что в это время будет работать горячая фаза «квадратуры» Солнца с Марсом, усиливающая криминальную сторону событий.

В виде компенсации, Венера в первой части своего рейда по Льву сделает всё возможное для благоприятного течения деловых процессов, расширения перспектив в сфере чувств – в гармоничной связи с благодетелем Юпитером 17-18 августа. В такие дни более вероятны неожиданные денежные поступления и просто подарки. Аспект может позитивно работать для известных людей и популярных личностей, поддерживать договорной ресурс. Тем не менее, и этот традиционно положительный аспект может быть связан с завышенными ожиданиями, гипер-индивидуализмом и переоценкой реальных достоинств, а иногда помогает «пустить пыль в глаза».