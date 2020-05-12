Дизайн Человека: генератор и манифестор – кто в доме хозяин

Дизайн человека – современное знание, которое помогает лучше понять себя и свои таланты, наладить отношения с теми, кто нам дорог. О том, как взаимодействуют два типа – генераторы и манифесторы – мы расскажем в этой статье.

Генератор – это творческая сила, а манифестор – сила желания и управления. В общем-то, две силы, но немного разные. Исторически так сложилось, что манифесторы подавляли генераторов и их творческую силу и подчиняли ее своему манифесторскому желанию. В общем-то, в этом и заключается главная проблема отношений двух типов.

Манифестор хочет быть всегда главным. Он раздражается, если его воля не выполняется мгновенно, если его желание по каким-то причинам не может быть удовлетворено. Это происходит потому, что нет энергии сакрального центра, который регулирует «мощность» желания. А вот у генератора этот центр работает, не переставая, и подсказывает генератору, что делать нужно, а что нет.

Когда манифестор пытается диктовать генератору свою волю, генератор естественно бунтует, потому что ему крайне некомфортно действовать против своего собственного желания. Однако силы генератора сопротивляться давлению манифестора не всегда хватает (или это не хватает терпения?), и генератор сдается. Манифестор думает, что он выиграл и генератор теперь всегда будет исполнять его волю, но каждый раз наталкивается на упрямство партнера. С другой стороны, манифестор является таким инициирующим началом для генератора, потому что сам по себе начать что-то делать генератор не может, ему нужен посыл извне. Только вот этот посыл от манифестора исходит как требование, приказ – а это очень неприятно для свободного и творческого генератора.

Так кто хозяин в доме? Получается по-разному. Там, где партнеры следуют старой патриархальной модели, выигрывает манифестор, но там, где генератор не боится высказывать то, что ему не нравится, побеждает именно он.

Паре манифестор-генератор можно дать следующий совет: постарайтесь понять, что природа вашего партнера отлична от вашей и то, что естественно для вас, совершенно неприемлемо для него. Манифестор не должен принуждать, а генератор должен слушать только себя, когда он принимает решение: делать что-то или нет.

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Дарья Лопушкова

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