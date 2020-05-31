Планеты подавят любое противоречие — гороскоп на 31 мая

9-10 лунные сутки. В первой половине дня любую критичную противоречивую ситуацию спасет аспект Луны и Юпитера.

Можно надеяться на компенсацию ущерба, на вознаграждение, исцеление, на вмешательство влиятельных сил и даже на помощь свыше. Но решить таким образом удастся лишь проблемы родом из прошлого. Планы на близкое будущее лучше обсуждать вечером. В это время ингрессия Луны в знак Весов настроит на компромисс и дружелюбное урегулирование интересов. Квадрат Луны и Меркурия призовет конструктивно вести разговор, поможет найти баланс между эмоциями и логикой. Станет проще действовать по плану, следовать этикету.

Овен ‌‌

До наступления вечера Овнам предстоит заниматься завершением вчерашних хлопот. Звезды обещают удачный поворот в запутанном сюжете, «второе дыхание» в последний момент, прорыв в делах, улучшение самочувствия. Станет меньше поводов для суеты и тревоги. В конце дня вас могут вовлечь в принципиальный разговор о доме, отношениях, обозримом будущем. Вам стоит проявить дальновидность и дипломатичность.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам проявить больше активности утром, пока в силе волна вчерашнего вдохновения. Если накануне удача задержалась в пути, она нагонит вас. Вечер напомнит о формальностях и условностях, вам станет сложнее следовать своим идеалам. Придется вспомнить о режиме, планах, здоровье, паритете в отношениях, разделении обязанностей. Возможны вести от начальника, помощника, коллеги.

Близнецы

Утром Близнецам лучше действовать в интересах своего дома и близких. В критический момент выручит платная помощь со стороны или созданный ранее собственный резерв. Возможны улучшения в семье, подвижки в жилищных делах. Вечер вернет вам равновесие, поможет вновь оказаться в приятной роли и обстановке, но вначале придется уладить разногласие, обсудить финансовый, организационный или другой вопрос.

Рак ‌‌

В начале дня Ракам полезно еще немного потрудиться над вчерашней задачей. Не стоит раньше времени сворачивать с пути, прекращать попытки что-то найти или освоить. Вы не будете одиноки, придет долгожданная удача или обещанная помощь «с другого берега». Вечером стоит приготовиться к конструктивному разговору с партнером или близкими людьми. Важно начать мыслить логично, взять под контроль эмоции.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам лучше заняться делами практическими. Это подходящее время для покупки полезных мелочей, например, лекарств. Вечером вам стоит отнестись критичнее к известиям и приятным предложениям, а также к своим собственным мыслям (особенно, если они продиктованы эмоциями). Желательно соблюдать этикет, заранее очертить круг разрешенного общения и заслуживающей доверия информации.

Дева ‌‌

Сегодня звезды добры к Девам и в любой ситуации ведут их «путем истинным». Вы сможете увернуться от удара, обернуть себе на пользу чужие происки, получить отдачу от хитроумной комбинации, отвоевать свой авторитет. Вечером вам вновь придется искать компромисс или точку баланса, но в более приятном контексте. Например, согласовывать свои интересы, вкусы и траты с нуждами друзей, партнеров, родни.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше перенести все ответственные мероприятия на вечер. В это время вы можете контролировать ситуацию и следовать своим принципам, но с осторожностью. Звезды советуют все делать вовремя и по плану, тщательнее формулировать свои аргументы в диалоге, аккуратнее заполнять бумаги и отдавать приказы. Лучше не начинать беседу и переписку по своей инициативе. Может прийти важное сообщение.

Скорпион

Для Скорпионов миг удачи вероятнее в начале дня. Многих Скорпионов выручат их прежние заслуги и наработки, авторитет среди друзей. Возможна поддержка влиятельной родни. Вечером стоит отказаться от авантюр, сменить манеру поведения на более сдержанную, начать строже придерживаться этикета, профессиональной этики, неписаных правил в семье или компании. Переговоры лучше свести к краткому минимуму.

Стрелец

Утром удача сопутствует практичным, ответственным и предусмотрительным Стрельцам. Они сумеют сохранить (а при умелом управлении приумножить) свои самые ценные активы: капиталы, здоровье, профессиональную репутацию. Если вы потеряли равновесие, исправлять положение лучше вечером, за счет друзей и планов на будущее. При этом не стоит вести чересчур задушевные беседы и спешить подписывать документы.

Козерог

В первой половине дня Козерогов сопровождает удача. Если вчера вы сделали паузу, то сегодня утром легко наверстаете упущенное, сэкономив время и силы. Вечер даст возможность отточить свойственный вам лаконичный стиль беседы, но с учетом нового контекста событий и сместившихся личных ценностей. Не стоит вступать в диалог, давать обещания и оформлять документы, если вы не до конца уверены в себе.

Водолей

Этот день вселяет в Водолеев обоснованную надежду. В начале дня вас порадует успешный результат теста, испытания, кропотливой работы. Судьба еще раз напомнит вам о давней скрытой проблеме, с которой пора покончить в самое ближайшее время. Вечером не стоит обращать внимания на форму разговора, куда ценнее будет его суть: ситуация окажется под вашим контролем, подтвердится ваш расчет или прогноз.

Рыбы ‌‌

Утром Рыб ожидает прорыв в переговорах или в совместных делах. Удастся преодолеть раздражение, замять или разрешить спор, урегулировать интересы. Поможет общность убеждений. Если вы и оппонент не договоритесь сами, вмешается третья авторитетная сила. Вечером звезды советуют не обрушивать на собеседника свои эмоции, оперировать исключительно красивыми логическими аргументами или строгими фактами.