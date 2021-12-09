Какую фразу нужно говорить, чтобы везло всегда и всюду

Есть несколько слов, которые могут изменить вашу жизнь до неузнаваемости.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет» – наверное, вы могли слышать такое утверждение. И оно легко перекладывается на все сферы обычной жизни – в том числе и на то, как пройдет каждый новый день.

Какая аффирмация поможет

«У меня не получится», «все слишком сложно», «всем везет, а мне нет», «никому из нашего рода удача не улыбалась, и мне тоже» – вот лишь некоторые фразы, которые мы можем произносить в течении дня мысленно и вслух – и, тем самым, закрывать для себя новые возможности и легкость в решении вопросов.

Давайте попробуем по-другому. Каждый день, просыпаясь, будем говорить себе простую фразу: «Со мной все в порядке. Мой день наполнен радостью и светом. Все получается. Жизнь интересна».

Как избавиться от неуверенности

Но фразу мало произнести. В нее нужно по-настоящему верить! Если вы чувствуете, что внутри рождается сопротивление: «нет, так не может быть!», «да ерунда какая-то!», «да это не про меня!», то попробуйте подумать, а кто сказал, что может быть иначе? Кому принадлежат эти голоса? Кто говорил, что с вами может быть по-другому, кто обесценивал, кто лишал веры в себя и свою уникальность?

Если ответы на эти вопросы начинают приходить, и вы видите четко образы этих людей и то, как они говорили эти фразы – мысленно обратитесь к ним со словами: «Это твое. Это ты так думаешь о мире и хочешь, чтобы мне тоже было больно. Я отдаю это тебе. Я забираю свою веру в себя и свою уникальность, моя жизнь гармоничная и счастливая».

Представьте как между вами и этими фигурами происходит обмен – энергией, а быть может, какими-то предметами. Почувствуйте, как вы меняетесь, а вернее, вспоминаете, какими были когда-то – уверенными, любопытными, наполненными.

Попробуйте снова: «Со мной все в порядке. Моя жизнь интересная. Все получается». Продолжайте повторять до тех пор, пока не почувствуете согласие с каждым словом и уверенность в том, что то, что произносится – правда.

Послушайте, как будет откликаться тело. Приятные ощущения, желание улыбаться, наполнение подскажут вам, что все происходит правильно.