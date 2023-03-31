Почему время между 00:03 и 04:00 часами называют колдовским часом

Случалось ли вам просыпаться посреди ночи? А потом долго ворочаться и не мочь заснуть? Смотрели ли вы в это время на часы?

Если да, то с большой долей вероятности вы попали в этот загадочный промежуток – от 3 до 4 часов утра. Именно в это время, по мнению многих эзотериков происходит все самое интересное.

Ночь – это то время, когда все сокрытое становится видимым, а стена между тонким миром и нашим становится более проницаемой. Именно в это время мы можем видеть странные сны – вещие, пророческие, а также те, в которых выходим из тела и путешествуем по разным мирам. А во время с 3 до 4 часов утра этой границы практически не существует.

И, если связи между душой и телом в это время почти не существует, ничего удивительного в том, что именно этот час многие души выбирают для того, чтобы тело полностью покинуть – умереть. И, вполне возможно, именно это знание и заставляет в страхе просыпаться – выбирать жизнь или же неосознанно проверять, а живы ли те, кто дорог?

Если вы по каким-то причинам регулярно просыпаетесь именно в это время – стоит задуматься, почему. Быть может, что-то на тонком плане пугает? Или наоборот, не пускает вас? Быть может, вы вспомните сны, которые предшествуют внезапному пробуждению – что вам снилось, кто снился, что происходило, о чем говорили? Если посмотреть на это с точки зрения получения информации, можно обнаружить много интересного.

Но самое важное – перестать бояться. За разделение тела и души отвечаете вы сами, так что без вашего ведома ничего не случится. Ровно как и без ведома другого человека и без его согласия ничего не случится с его душой. Попробуйте повторять это себе на сон грядущий – это поможет успокоиться и принять ситуацию. Что до информации, которая может приходить с «той стороны» – держите рядом с кроватью блокнот и ручку – для записи снов, рисунков и мыслей. Это поможет зафиксировать увиденное. Пересматривайте ваши записи перед отходом ко сну и в следующий раз вам будет проще ориентироваться в мире осознанных сновидений.

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