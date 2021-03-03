Ищем дзен — гороскоп на 4 марта

21 лунные сутки. Луна в Скорпионе подталкивает нас перечеркнуть все прошлое, разорвать на мелкие кусочки и поджечь. А вот как писать новый сценарий жизни – большой вопрос, ответ на который даже космос не знает. Но у нас есть парочка лайфхаков: стоит высматривать возможности даже в бытовой рутине и пользоваться шансами молниеносно, пока их не заметил что-то другой. А вот переживания и эмоции стоит убавить – они нам подкинут лишний невроз в этот и без того сложный день. Поэтому ищем дзен и настраиваемся на позитив – тогда нам точно повезет. Читайте личный гороскоп и смело отказывайтесь от всего ненужного.

Овен ‌‌

Сегодня Овны получают отличный импульс к движению в новом направлении, но большинство представителей знака вплоть до ночи предпочитает пассивность. Что неудивительно, так как атмосфера этих суток склоняет к лени, чувствительности и инертности. Управлять поведением многих Овнов будут их эмоции, фантазии или вредные привычки. Не все Овны смогут побороть негативный настрой после вчерашних новостей.

Телец

Сегодня Тельцы восприимчивы к внешним влияниям и к общей психологической атмосфере вокруг себя. Многие из них обладают необычной эмпатией, благодаря которой поймут желания клиента, разделят фантазии партнера, уловят настрой своих близких, с пониманием отнесутся к разгулу чужих эмоций и подъему чужих аппетитов. При желании, они подстроятся к любой ситуации и смягчат любой принципиальный конфликт.

Близнецы

Сегодня настроения, планы и фактические поступки Близнецов противоречат друг другу. Общий энергетический подъем, моральная готовность к старту и решимость выполнить план (долг) могут соседствовать с чувствительностью, зацикленностью на мелочах. Многие Близнецы вплоть до ночи останутся зависимы от ситуации или самочувствия. Звезды советуют сделать скидку на обстоятельства и отложить важный шаг.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут положиться на интуицию: она их не подведет. Многие Раки выиграют за счет интуитивной верности своим старым идеалам. Если накануне вы поддались внешним влияниям и допустили ошибку, в эти сутки звезды помогут вам сгладить или обнулить ее последствия. В начинаниях нужна осмотрительность: возрастает количество скрытых ловушек и «скользких» моментов, в том числе, в любовных делах.

Лев ‌‌

Сегодня Львы не в самом выигрышном для себя положении, но сей факт их не беспокоит: ведь ситуация соответствует их душевному настрою. Комфортнее прочих чувствуют себя Львы-домоседы, а также те, кто нуждается в одиночестве, намерен отдохнуть в покое, послушать музыку, окунуться в виртуальный мир или залечить тайные раны. Важно, чтобы окружение (например, семья) отнеслось к их нуждам с пониманием.

Дева ‌‌

День ведет Дев в тупик в текущих делах, взамен позволяя им побыть фантазерами. Там, где не сработала логика, можно побаловать себя мистикой, окунуться в любовную или иную иллюзию. Легко поддаться такому настрою под влиянием ситуации и окружения (музыкального фона, видеоряда, вкусов родни, настроений партнера). Повышенная эмоциональность и инертность помешает заметить новые трудности и опасности.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов мало энергии. Ситуация мешает им сразу и на полную мощность использовать новые перспективные возможности, например, реализовать свое право на учебу или путешествие. Успех принесут другие качества: скрытность, понимание тонкостей момента, умение сочувствовать, воображение. Можно извлечь выгоду из негативных обстоятельств - например, из факта своей слабости, зависимости или болезни.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут следовать своим привычкам и настроениям, хотя и с некоторой оглядкой. Если имел место домашний, рабочий или иной конфликт, лучше не раздражать свое окружение и не проявлять излишнего упрямства в нарочитом следовании своим вкусам. Не стоит продолжать идейные, бытовые и другие споры. Хорошо провести день в романтичной или творческой обстановке, в покое, у воды, под музыку.

Стрелец

Для Стрельцов день может стать периодом уединения и сниженного физического тонуса. В такой ситуации легко разыграется воображение. Можно оказаться во власти семейных, любовных и иных воспоминаний. Одновременно, появляется время подумать над услышанным накануне, подготовиться к дискуссии, поездке, сотрудничеству или к новому витку конкуренции. Нежелательны начинания и энергозатратные мероприятия.

Козерог

Сегодня Козерогов поддерживают знакомые невидимые силы, но лишь морально. Физическая энергия может иссякнуть, как и практический креативный потенциал. Не исключено, что день пройдет пассивно, в мечтах или воспоминаниях. Важно не зацикливаться на плохом (например, на негативной стороне полученных накануне известий). Желательно избегать общения с пессимистами, унылых мест и слишком грустной музыки.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям выдержать паузу и не спешить с новой инициативой. Все ваши бонусы и привилегии в эти сутки вряд ли будут иметь реальную силу. Даже тщательно продуманный вами план может сорваться. К заманчивым предложениям и слишком щедрым подаркам судьбы стоит отнестись скептически: скорее всего, в них есть ловушка или подвох. Наилучшей новостью будет отсутствие плохих новостей.

Рыбы ‌‌

Рыбы могут вплоть до ночи следовать за своей мечтой (или идеалом, любовной симпатией, тайным желанием). В этом приятном виртуальном путешествии звезды расчищают им путь и дают простор воображению. Хорошо предаваться любви и слушать музыку. Маловероятны конкретные подвижки в насущных делах. Витая в облаках своих фантазий, вы можете не заметить новые угрозы в своем доме, в отношениях или в бизнесе.