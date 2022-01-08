Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 10-16 января

На этой неделе стоит наметить планы на будущее.

Солнце в Козероге создаст вокруг вас деловую атмосферу. Но ретроградная Венера указывает на то, что доходов от деловой жизни не будет (по крайней мере, прямо сейчас). Вам лучше сосредоточиться на профессиональных и карьерных целях, а не на выгоде. Исключение — можно проводить повторные выставки и презентации, которые провалились. Сейчас они пройдут удачней. С деньгами нужно быть экономными. Многое, на что вы готовы потратить сейчас, очень скоро окажется ненужным. Разочаруют купленные вещи. Зато если вы ради экономии походите по барахолкам, ломбардам, комиссионным и антикварным магазинам, то найдете там удивительные вещи совсем недорого. До пятницы нужно успеть заключить все сделки и подписать финансовые документы. Потом они отменятся или перенесутся на другой срок, в них появятся новые обстоятельства. А с пятницы можно возвращать и обменивать неудачные покупки, и повторно договариваться о сделках или обмене, где в первый раз вам не удалось прийти к взаимопониманию.

Овен

Овны в течении недели могут столкнуться с противоречивыми планетными влияниями. Это прекрасное время для руководящих работников и тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Вам удастся урегулировать некоторые щепетильные вопросы с начальством, и оставить все это без широкой огласки. Может оказать поддержку влиятельный покровитель. У руководящих работников неделя сложится удачно благодаря своевременно поступившей информации. Получив сведения, отражающие реальное положение вещей в бизнесе, вы сможете выработать правильные управленческие решения. Вместе с тем звезды предостерегают от участия в теневой или незаконной экономической деятельности. Если вам предложат подработку без соответствующего оформления трудового договора, без предоплаты и на непрозрачных условиях, то лучше воздержаться от согласия. Это особенно касается работы на вахте. Берегите свою деловую репутацию.

Телец

В начале недели звезды советуют Тельцам не отклоняться от заранее принятого плана работы. В это время рекомендуется уделять больше внимания вопросам профессионального образования. Усилится ваша тяга к знаниям и готовность работать вместе с коллективом над разработкой перспективных проектов в бизнесе. Не бойтесь вносить новшества и экспериментировать в бизнесе. Уделите внимание изучению возможностей от применения новинок научно-технического прогресса, особенно компьютерных технологий и Интернета. Это прекрасное время для запуска своего сайта. Посещение профильной выставки даст много новых идей. Однако вы не будете застрахованы от неожиданных осложнений. Возможно, некоторые планы придется корректировать. Это особенно относится к тем, кто специализируется на финансовой деятельности и инвестициях в акционерные общества. Держите ситуацию под личным контролем.

Близнецы

В целом эта неделя склоняет Близнецов к энергичным мерам по перестройке стиля работы и обновления. Это благоприятное время для страхования имущества и оформления кредита в банке. Отличное время для планирующих проведение назревших реформ. Звезды ждут от вас поиска новых подходов и решений. Обновление бизнеса – вот ключевая формула успеха. Это время благоприятствует для руководящих работников, ведущих менеджеров и владельцев фирм. Можно проводить кадровые перестановки. Оптимизация структуры бизнеса сделает работу фирмы в целом более эффективной. Наиболее проблемной темой недели является деловое партнерское сотрудничество. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы. Усиливается конкурентная борьба. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы.

Рак

В начале недели авторитет Раков может заметно укрепиться в глазах профессионального сообщества. До вас дойдут похвальные отзывы о вашей работе. В это время звезды советуют уделить внимание популяризации своих идей. Объявление в средствах массовой информации принесет свои плоды. Вы сможете выступить в роли переговорщика или миротворца, находя единственно возможные формулы компромисса. Контакты с партнерами из других регионов и из-за границы будут удачными и помогут вам выйти на более выгодные схемы работы. Расширится клиентская база при работе в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Однако не обойтись и без проблемных моментов. Наиболее критичная тема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Некоторые из коллег могут занять критическую к вам позицию. Ваше самочувствие может ухудшиться, что негативно отразится на уровне работоспособности.

Лев

Звезды советуют Львам на этой неделе сосредоточиться на решении чисто практических вопросов. Вы можете с большим желанием браться за текущие дела, и они будут удивительно легко и быстро решаться. Умение ладить с коллегами – это еще один плюс в вашей работе. Люди, с которыми вы вместе работаете в трудовом коллективе, с готовностью пойдут вам навстречу и окажут необходимую помощь. Это удачная неделя для совершенствования профессиональных навыков в работе с техникой и инструментами. Применение новых подходов и методов в работе позволит вам существенно повысить производительность труда. Хорошо проявят свои таланты изобретатели. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от рискованных финансовых инвестиций. Игра на бирже, равно как и финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара, может привести к убыткам.

Дева

Девы смогут на этой неделе проявить свои творческие способности. У работающих в сфере услуг, может быть много покупателей и клиентских заказов. Активизируется деловое партнерское сотрудничество. Путь от творческой идеи до практического её воплощения не должен быть долгим. Особенно удачно сложатся эти дни у тех, чья работа приносит людям радость и делает их красивее. В числе наиболее успешных профессий, такие как парикмахеры, визажисты, модельеры, продавцы ювелирных украшений, косметики, модной одежды, артисты шоу-бизнеса. Спрос на ваши услуги может значительно вырасти. Успешно проходят рекламные акции. Вместе с тем это непростое время для работающих в семейном бизнесе. Если вы вместе с партнером арендуете помещение для ведения совместного бизнеса, то между вами могут возникнуть разногласия. Строителей могут подвести подрядчики, не выполнив в срок договорные обязательства.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих дел. Не откладывайте в долгий ящик то, что можно сделать сразу. Бизнесмены найдут ценных сотрудников и подпишут с ними трудовой договор. Успешно проходят любые строительные, ремонтные и отделочные работы. Рекомендуется наводить порядок в текущих делах, подписывать и оформлять договор на аренду помещений. Уделите внимание наведению порядка на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется поинтересоваться у своих сотрудников условиями работы и сделать все необходимое для их улучшения. Вместе с тем это нестабильное время с точки зрения развития деловых контактов и работы с информацией. Вы можете добиться позитивных результатов, если не будете отвлекаться на посторонние разговоры коллегами и воздержитесь от критических замечаний в их адрес. Может поступать недостоверная информация.

Скорпион

У Скорпионов благоприятное время для активных деловых контактов. Часто будут поступать хорошие новости. Благодаря внимательности и тактичному общению, вы легко сумеете расположить к себе тех людей, в сотрудничестве с которыми заинтересованы. Это удачное время для подписания торгового договора. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками. Успешно проходят деловые поездки, встречи. Деловые связи растут и крепнут. Набирает темп товарно-денежный оборот. Однако на этой неделе у вас может сложиться напряженная финансовая ситуация. Уровень доходов будет колебаться с тенденцией к снижению. Расходные статьи бюджета могут многократно превысить ваши доходы, в результате чего может образоваться финансовый дисбаланс. Воздержитесь от игры на бирже.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе хорошо договариваться о заключении сделок по недвижимости – в этом случае делу будет дан ход, и все решится гораздо быстрее, чем вы предполагали. Вы почувствуете в себе усиление предпринимательских способностей и практической сметки. За дела будете браться основательно, тщательно просчитывая наиболее выгодные варианты. Хорошее время для покупки строительных и отделочных материалов. Могут вырасти доходы. Многие из вас будут обеспечены работой на самых выгодных условиях, какие только возможны. Уровень профессионального мастерства и качество работы значительно повысятся, за счет чего будут получены дополнительные доходы. Однако не торопитесь реализовывать свои инициативы. Излишне настойчивое поведение может привести к осложнениям, конфликтам.

Козерог

Козерогам рекомендуется активнее наводить деловые связи и заниматься поиском необходимой информации. Интересующие вас люди пойдут вам навстречу и проявят готовность к сотрудничеству. Это создаст информационную основу для дальнейшей практической работы. Ваши волевые решения на этой неделе будут воплощаться гораздо быстрее, чем вы предполагали. Все дела, за которые вы беретесь, держите под личным контролем. Успех сопутствует тем, кто не ждет, когда к нему придут и предложат выгодное сотрудничество, а сам активно ищет для этого варианты. Хорошее время для учебы и аналитической работы с информацией. Вместе с тем вы можете почувствовать некие ограничивающие влияния, причина которых не всегда понятна. Возможно, по каким-то причинам вы не сможете действовать в свободном режиме. Берегите здоровье.

Водолей

Водолеям звезды советуют отбросить в сторону свои амбиции и браться за практическую работу. Только при таком подходе вы сможете повысить уровень доходов. Можете рассчитывать на материальную и моральную помощь от покровителя. Немалая доля к росту бюджетных поступлений придется на неофициальные источники доходов. Это особенно актуально для тех, кто работает в ресторанах, гостиницах. Если вы что-то умеете делать профессионально помимо своей основной работы, то можно привлекать клиентов для выполнения частных заказов. Можно оформлять субсидии, компенсации и налоговые вычеты. Вместе с тем это неблагоприятное время для участия в коллективных проектах. Могут осложниться отношения с акционерами. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушиться. Воздержитесь от закупок технического оборудования с электронной начинкой.

Рыбы

Оптимистический настрой Рыб поможет справляться с любыми делами. Более всего ваши таланты и способности будут востребованы при работе над коллективными проектами в составе группы единомышленников. Можно успешно планировать свою деятельность на длительную перспективу, обмениваться мнениями с коллегами, участвовать в собраниях, совещаниях. Неформальное общение будет способствовать успеху. Однако если вы работаете в непосредственном контакте с вышестоящим руководством, то будьте предельно осмотрительными. Дело в том, что ваше мнение по тем или иным вопросам может войти в противоречие с мнением начальства. Необходимо сдерживать свои инициативы. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам несправедливым. В этом случае старайтесь без крайней необходимости не контактировать с начальством.