Пять травм, которые родитель-Дева наносит ребенку

Нет ничего прекраснее, когда твоя мама или твой папа родился под знаком Девы: присматривают, как за боженькой, делают все по правилам.

Нет ничего ужаснее, когда твоя мама или папа родился под знаком Девы О том, какие психологические травмы ребенку наносит родитель-Дева, читайте в этой статье.

Перфекционизм

Девы все хотят делать хорошо. А еще они хотят, чтобы и все вокруг все делали хорошо. И неважно, что это еще совсем маленькие дети, которые просто не могут многие вещи делать идеально Ребенок Девы постоянно недотягивает до какого-то образца, а став взрослым, сохраняет это ощущение собственной неидеальности, которое компенсирует стремлением к совершенству, то есть перфекционизмом.

Внутренний критик

На самом деле, внутренний критик, который сидит в голове тех, чьи родители родились под знаком Девы, это голос этой самой Девы. Он всегда чем-то недоволен, он критикует, стыдит. К сожалению, наслушавшись в детстве нудных замечаний, взрослые дети родителей-Дев начинают делать себе замечания сами, вечно критикуя себя и оставаясь недовольными собой.

Эмоциональная депривация

Знак Девы отличается эмоциональной холодностью. Очевидно, что дети Дев также страдают от недостатка чувственного контакта, заботы и любви. Нет, Девы, конечно, любят своих детей, но как-то сухо Взрослые дети родителей-Дев часто ощущают эмоциональную пустоту, что вполне объяснимо.

Извечный контроль

Родители-Девы часто контролируют своих детей, словно не доверяя им. Так оно и есть: Дева уверена, что другие люди более глупые и менее надежные, а уж дети – особенно. Вырастая, дети Дев по привычке не могут взять контроль в свои руки и часто остаются нерешительными и неспособными к риску.

Трудности с сепарацией

И наконец, от такого «хорошего» и строгого родителя, как Дева, сложно оторваться. Невозможность позврослеть рядом с тем, кто излишне тебя опекает и знает, как надо жить, – типичная проблема детей, чьи родители – Девы. Отсюда, кстати, и растут ноги у «маменькиных сынков» и «папенькиных дочек».