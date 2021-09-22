Народные приметы на 23 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно обязательно поблагодарить любимых за все их добрые дела?

День осеннего равноденствия происходит ежегодно 23 сентября. Он ознаменован тем, что Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. После чего на нашей части планеты ночь становится длиннее, а день – короче.

Равноденствие переводится с латыни как «равная ночь», что и раскрывает суть дня – именно в эту дату световой день равняется световой ночи, хоть и астрономы выяснили, что светлое время суток все же немного длиннее.

В древности тоже отмечали день осеннего равноденствия. Считалось, что в эту дату открывались «небесные врата», которые напрямую передавали высшим силам мольбы и благодарности.

Что нужно делать

Раньше особое внимание в этот праздник уделяли рябине. Эту ягоду подавали на стол, ею украшали дома. Считалось, что она поможет отогнать злых духов, а тем, кто ее употребит – дарует крепкое здоровье на зиму. По этому случаю можно смело готовить блюда из рябины и подавать их на стол.

В праздник принято приглашать гостей и накрывать богатый стол. Если не поскупиться на блюда для своих близких, то следующий год у вас будет удачным, сообщает ТВЦ.

Поблагодарите своих родных и друзей за все хорошее, что они вам сделали. Ваши приятные слова могут быть услышаны, и вы получите еще больше поддержки и новых верных друзей.

Этот день нужно встретить в чистоте. Избавьтесь от старых вещей, которые мешают вам двигаться дальше.

Что нельзя делать

23 сентября – плохой день для начинаний. Лучше всего подвести итоги и завершить дела, которые вы не закончили ранее. Если вы планируете привнести в свою жизнь что-то новое, то лучше делать это 24 сентября, иначе дело не увенчается успехом.

Категорически запрещено ругаться и сквернословить. Ваши негативные слова и пожелания могут донестись до высших сил, и вы будете наказаны за то, что высказываете такое другим людям.