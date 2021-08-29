Деньги или эмоции — финансовый гороскоп на 30 августа-5 сентября

Венера по-прежнему в Весах, поэтому общие финансовые тенденции сохранятся с прошлой недели.

Жизнь будет предлагать не столько материальные, сколько эстетические удовольствия. Так что гнаться за деньгами сейчас не надо. Находите красоту в том, что вас окружает, и наслаждайтесь ею. Цените человеческие взаимоотношения — чем лучше у вас отношения с окружающими, тем легче будет решать финансовые вопросы. Идеально, если у вас есть партнер, напарник, человек, с которым можно советоваться или вместе зарабатывать. В погоне за деньгами нельзя выглядеть некрасиво, быть грубыми, цепкими, хваткими, «идти по трупам» — денег от этого не прибавится. Нужно договариваться и учитывать интересы других людей. В плане покупок неделя благоприятна для трат на все, что украшает жизнь. Это могут быть нематериальные приобретения: билеты в театр и на выставку, поход в парикмахерскую, оплата отдыха. Не рекомендуется покупать добротные и практичные вещи, которые вы хотите, чтобы долго вам служили.

Овен

В будние дни недели Овнам будет трудно сосредоточиться на выполнении своих непосредственных профессиональных обязанностей. Основной причиной этого могут стать неблагоприятные отношения с коллегами по трудовому коллективу, а также всевозможные слухи и сплетни. Старайтесь не ввязываться в закулисные разборки. Это ведет к непродуктивной потере рабочего времени. Не тратьте свою психическую энергию на критику в адрес коллег. В конце недели улучшаются дела у тех, кто работает в партнерском бизнесе и в сфере услуг. Ваши услуги будут в полной мере востребованы, увеличится количество клиентов, а также сами заказы будут более выгодными. Успешно походят рекламные мероприятия. Старайтесь действовать открыто и гибко, не забывая о том, что «заказчик всегда прав».

Телец

На этой неделе Тельцов ожидает достаточно нестабильное время. Неожиданные обстоятельства могут перечеркнуть ваши планы, и вам придется переключаться на другие задачи. Если вы работаете в составе творческой группы, то могут возникнуть разногласия, в результате которых не будет нелегко принять консолидированного решения. Нестабильно пойдет любая творческая работа, в которой для вас много неизвестного. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется не откладывать работу на последний момент перед дедлайном. В самом конце недели вы способны добиться успеха в работе за счет повышения уровня работоспособности. Вы сможете проявить практичность и последовательность в работе. Рекомендуется составлять план действий, в котором подобно расписывать последовательность тех или иных дел. Другим важным резервом может стать доброжелательное и конструктивное сотрудничество с начальством и подчиненными.

Близнецы

На этой неделе Близнецам, возможно, придется метаться как белке в колесе между выполнением профессиональных обязанностей и хлопотами в семейной жизни. И то и другое будет вызывать у вас сильное напряжение, в том числе и потому, что это может мешать сосредоточиться на чем-то одном. В результате вы рискуете провести эти дни в суете, но так ничего и не доведя до конца. Особенно это касается тех, кто занимает руководящие должности. Кроме того, проблемы в семье могут мешать вам чувствовать себя уверено, так, как будто вы будете лишены опоры. В самом конце недели вы сможете проявить свои таланты и способности. Вы можете преуспевать в новых для себя делах, требующих нестандартного подхода. Успешнее всего проявят себя люди творческих профессий, работники салонов красоты, торговцы модной одеждой.

Рак

У Раков, имеющих отношение к торговле, консультациям и транспорту на этой неделе могут возникнуть осложнения в делах. Основная причина этого может быть связана с нарушением обещаний и нестабильностью в договоренностях. Например, те, кто занимаются торговлей, могут упустить выгоду из-за неувязок с транспортом, неспособностью выполнить взятые на себя обязательства. В целом это не лучшее время для проведения деловых встреч. С поездками и командировками также лучше не торопиться. В самом конце недели наступает удачное время для завершения проектов и подведения итогов по проделанной работе. Возможно, у вас были отложены в долгий ящик некоторые дела. И сейчас настало благоприятное время к ним вернуться. Успешно пойдут дела у всех, кто имеет отношение к недвижимости, связан с коммунальным хозяйством и ремонтно-строительными работами.

Лев

У Львов на этой неделе могут возникнуть некоторые финансовые трудности. Например, вдруг может выясниться, что вы потратили денег гораздо больше, чем планировали, и теперь вам предстоит решать вопрос нехватки наличности. Звезды не советуют вам прибегать к финансовым заимствованиям, как у банков, так и частных лиц. Основная проблема этих дней в том, что будет сложно найти правильный баланс между расходными и доходными статьями бюджета. В самом конце недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах расширения и укрепления деловых связей. Отношения с самыми разными людьми будут складываться на удивление легко и просто. Окружающие с удовольствием пойдут вам навстречу в поиске информации, в советах, в обмене опытом. Многие актуальные вопросы вы сможете решить за счет привлечения своих приятелей, партнеров и друзей.

Дева

Активность Дев на этой неделе может оказаться несколько избыточной. Звезды не советуют вести деловые переговоры и заключать договора о сотрудничестве. Дело в том, что вам будет трудно проявлять гибкость и учитывать интересы партнеров. Кроме того, ваши потенциальные контрагенты могут занимать весьма расплывчатую и неконкретную позицию. Непросто пройдут эти дни у тех, кто работает с клиентами, в сфере услуг. Не забывайте о правиле, что клиент всегда прав. Если поведение клиента кажется вам странным, постарайтесь сгладить ситуацию. В самом конце недели неплохие шансы для роста доходов. Деньги могут сами идти к вам в руки, главное не лениться и действовать предприимчиво. Деловое взаимодействие с коллегами и начальством складывается конструктивно.

Весы

У Весов эта неделя может быть связана с множеством дел и хлопот, которые придется вести в параллельном режиме. Основная сложность этих дней в том, что вам будет трудно сосредоточиться на работе, поскольку вас могут часто отвлекать посторонними просьбами, телефонными звонками, разговорами. Распыляя себя на множество дел, вы рискуете так и не довести до завершения ни одно из них, и превратить свою работу в пустую суету. Берегите силы, не растрачивайте их на межличностные споры, цените свое рабочее время. В самом конце недели хорошее время для развития личных деловых качеств, способности брать на себя ответственность за начинания. Если у вас уже были заготовлены некоторые проекты, которые вы все никак не решались начать, то сейчас наступило как раз такое время. Если ваш проект хорошо продуман и подготовлен, то нет смысла ждать чего-то дальше. Также это хорошее время для расширения кругозора, углубления уровня профессиональных знаний.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе рекомендуется воздержаться от активного участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций. Это непродуктивное время для такого рода деятельности, поскольку достигнуть взаимопонимания там вряд ли удастся. Могут быть проблемы с использованием компьютерных технологий и программного обеспечения. Вы можете столкнуться с частыми техническими сбоями, поломками. Могут возникать разные непредвиденные ситуации, на которые придется реагировать в оперативном порядке. Соответственно, удержаться в рамках плановой деятельности будет сложнее. В самом конце недели у вас может появиться дополнительный источник доходов. Возможно, начальство попросит вас выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Успешно идет выполнение частных заказов.

Стрелец

Достаточно проблемно может сложиться эта неделя для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Излишне напористый и прямолинейный стиль руководства может создать вам больше проблем, чем пользы. Если вы работаете на подчиненных должностях, то попытка укрепить свои позиции на занимаемой должности, может иметь последствия, прямо противоположные тому, что вы ожидаете увидеть. Вышестоящее руководство может оказаться не готово будет услышать вас и пойти навстречу вашим пожеланиям. Наиболее важные дела лучше отложить на самый конец недели. В это время вы можете преуспеть в деле сотрудничества и делового взаимодействия. Не отказывайтесь от активного участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций, планерок и пр. К вашим словам будут прислушиваться, и ваше мнение будет во многом формирующим коллективные решения. Хорошее время для учебы, обмена опытом, согласования планов с партнерами и расширения деловых связей.

Козерог

Козерогам на этой неделе будет сложнее находить взаимопонимание с людьми при ведении совместных дел. Информационный фон в эти дни будет весьма нестабильным, а поступающие вам сведения вряд ли будут надежными и достоверными. Поэтому перед принятием важных решений следует убедиться в достоверности информации. Торговцы и водители транспорта могут столкнуться с непредсказуемыми изменениями во внешних обстоятельствах. Рекомендуется воздерживаться от проведения деловых встреч, поездок, заключения торговых сделок. Лучше не давать никому обещаний, поскольку сдержать их будет намного сложнее, чем вам вначале представляется. В самом конце недели руководящие работники смогут проявить свои лучшие качества управленцев. Это прекрасное время для всех, кто имеет четкую цель в своей профессиональной деятельности. Действуя целенаправленно и не отвлекаясь на посторонние мелкие вопросы, вы сможете приблизиться на ступеньку к своей стратегической цели.

Водолей

Водолеям на этой неделе звезды советуют быть осмотрительнее при принятии финансовых решений. Прежде всего, это касается решений о крупных расходах, покупках, инвестициях, а также о кредитах. Любые ваши манипуляции в финансовой сфере могут обернуться убытками, поскольку ситуация будет нестабильной, и трудно будет просчитать экономические последствия. Если у вас имеются свободные финансовые ресурсы, то главная задача этих дней состоит не в том, чтобы их потратить, а в том, чтобы их сохранить. В самом конце недели необходимо вспомнить о том, что высокий профессионализм проистекает не только из накопленного опыта работы, но и благодаря знаниям, глубокому пониманию профессиональных специфических вопросов. Используйте это время для повышения своей квалификации.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут проявить нерешительность и неуверенность в себе при ведении переговоров и деловом партнерском взаимодействии. А ваши партнеры могут не проявить заинтересованности в том, чтобы учитывать ваши интересы и готовности идти на уступки. В результате вы рискуете сдать свои позиции и подписать заведомо невыгодные для вас договора. Поэтому самым разумным решением будет отложить деловые встречи. Также вам может быть сложно работать с клиентами в сфере услуг. Излишне напористый стиль поведения клиентов может поставить вас в тупик. В самом конце недели вам, возможно, удастся привлечь в свое распоряжение дополнительные финансовые ресурсы. Не исключено, что вы получите возможность делать на выгодных условиях финансовые заимствования. Можно подписывать договора со страховыми агентствами, ставить объекты недвижимости на вневедомственную охрану.