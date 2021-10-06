Находим позитив во всем — гороскоп на 7 октября

1-2 лунные сутки. День акцентирует негативные стороны момента и мешает заметить приятные перемены.

Луна в Весах вплоть до вечера будет удерживать внимание на взаимодействии с людьми, социальных событиях и правовых нюансах. Опасно продолжать разговор: есть риск свернуть в сторону критики и претензий, подпортив достигнутый неплохой результат. Вечером ингрессия Луны в знак Скорпиона добавит чувствительности. Не исключено истощение моральных или материальных ресурсов. Возможно уныние, отчуждение, разочарование, обида, отказ, вынужденная дистанция, изоляция, всплеск недоверия, пауза в финансировании или снабжении.

Овен

Овны вплоть до вечера будут под впечатлением вчерашних событий. Им важно не попасть в психологическую ловушку, при которой вспоминается не хорошее, а плохое, и не зацикливаться на том, что вызывает негативные эмоции: зависть, ревность. Вечером такие переживания могут получить новую подпитку (особенно на фоне истощения сил и материальных ресурсов) и спровоцировать пессимистичный взгляд в будущее.

Телец

В первой половине дня Тельцам стоит поднапрячься и довести начатое до конца (понимая, что к сделанному, возможно, еще придется вернуться, с целью обсуждений и дополнений). Вечерний поворот событий может обмануть ожидания. Возможно препятствие на пути к цели, вынужденное ограничение, пауза в снабжении или финансировании, частичное разочарование в результате, эмоциональное отчуждение в отношениях.

Близнецы

Сегодня Близнецы успеют дополнить свои вчерашние успехи, если возьмутся за дело пораньше и не растеряют вдохновение. Стоит поспешить, так как с каждым часом энтузиазм будет падать, начнут закрываться каналы и возможности, участятся роковые ошибки. Вечером активность лучше свернуть: свое и чужое настроение изменится не в лучшую сторону, волнения и нагрузки могут плохо отразиться на самочувствии.

Рак

Утром Раки будут вовлечены в сложный вчерашний разговор или в другое событие, к которому они неравнодушны. Возможно, это будет важное семейное совещание или новость, связанная с фундаментальной стороной жизни (жильем, узами брака). Вечер может принести эмоциональные и материальные затруднения, огорчения из-за детей, препоны в любви или разочарования в связи с дружбой. Возможен творческий кризис.

Лев

Пока не настал вечер, внимание Львов будут притягивать события в близком кругу или новости в интересующей их области. Продолжать дискуссии и переписку на актуальные темы желательно утром, в это же время уместнее и поездки. Постепенно начнут копиться препятствия или негативные моменты. Вечер заставит вернуться домой или напомнит о дистанции, создаст атмосферу эмоционального отчуждения или застоя.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не тратить зря драгоценное время и прямо с утра приступить к обсуждению оставшихся критичных деталей. По мере развития событий делать это будет все труднее: могут возникать проблемы со связью и уходить из зоны досягаемости нужные люди, участятся случайные промахи. Вечером к трудностям коммуникаций могут добавиться организационные, дорожные или другие затруднения.

Весы

Сегодня Весам важно закрепить свои достижения, не подпортив себе репутацию. Если что-то не так, лучше «замереть» и дождаться хороших перемен, они уже рядом. Не стоит поддаваться на провокации, в том числе дома и в близком кругу. Опасно продолжать разговор. При закрытии неприятной темы нужна готовность вернуться к ней позже. Вечером велик риск денежных затруднений или истощения другого ресурса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит удвоить осторожность, временно сократить расходы, ожидания и потребности, свести к минимуму беседы и поездки. Сейчас легко умножить негатив, сказав или сделав что-то во вред себе, вмешавшись в роковые, но нужные события. Вечером даже в близком кругу возможно непонимание, вероятен запрет, отказ, сужение личного пространства, минута разочарования, одиночества или изоляции.

Стрелец

Сегодня внимание Стрельцов будет чаще притягивать «темная» сторона событий. Могут активно обсуждаться недостатки интересующих проектов, ошибки прошлого и опасения насчет будущего. Внешний негатив уравновесят мелкие приятные перемены в собственной жизни. На ближайшее время полезно сократить запросы, упорядочить любовные и материальные дела. Вечером возможно уныние и (или) вынужденное уединение.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить все дела, кроме срочных обязанностей и насущных мелочей. Стоит отменить переговоры, поставить на паузу планирование, аналитику и работу с документами. Важно бороться с пессимистичным настроем, который может спровоцировать общая обстановка или собственное положение в моменте. В сложной ситуации вновь появится законная возможность маневра, знакомая вам по прошлому.

Водолей

Сегодня Водолеи могут обнаружить в удачном повороте событий тайные погрешности и недочеты. Они не отменят хорошего результата, но недооценивать их не стоит: они способны осложнить путь и вновь воздвигнуть на пути к цели барьер, который считался успешно взятым. Вечером возможны ограничения и разочарования. Стоит набраться терпения, умерить запросы и заранее найти надежное «противоядие» от уныния.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам отменить важные дела, не поддаваться искушению вступить в переговоры, заключить новый союз или произвести какие-либо изменения в ключевых документах. Также нежелательны путешествия и публикация личных данных. Вечер может принести разочарования, лишить на время моральной или юридической поддержки. Необратимым шагам лучше предпочесть временные маневры по ситуации.