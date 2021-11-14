Переводим минусы в плюсы — любовный гороскоп на 15 ноября

Сегодня очень важно не заострять внимание на негативе и смотреть на всю позитивно.

Овен

Сегодня дела сердечные полны для Овнов парадоксов, забавных или сомнительных моментов. Во многих случаях, в таком повороте событий повинны сами Овны, не способные удержаться от двусмысленной шутки или неоднозначного жеста. Им стоит быть осмотрительнее и не доводить до настоящей «игры с огнем».

Телец

Этот день способен создать влюбленным Тельцам обстановку, в которой все идет наоборот - и тем самым лишить их ощущения стабильности и надежности. В легких ситуациях не обойтись без чувства юмора, а в серьезных без морального ориентира, позволяющего не сбиться с пути и не изменить своим ценностям.

Близнецы

Близнецов звезды предостерегают от легкомысленного выбора в личной жизни. Даже мимолетные приключения сегодня способны создать им дискомфорт и подорвать их веру в любовь. Также им стоит критичнее отнестись к выбору общей с партнером компании или той среды, где они намерены вести поиски отношений.

Рак

Сегодня в личных отношениях Раков возможен знакомый противоречивый момент, который у них есть все шансы мудро разрешить. Возможно, все сведется к шутке. Проблемы вероятны, если влюбленные не сделали вывод из своих многочисленных ошибок и не усвоили преподанные жизнью уроки любовной дипломатии.

Лев

Сегодня те или иные досадные обстоятельства создают Львам препятствия на пути к любовному счастью - но звезды подсказывают, что у них есть все шансы преодолеть выставленные барьеры и получить желаемое. Несмотря на возможные внешние помехи или колебания настроения, свидание лучше не откладывать.

Дева

Сегодня в личной жизни Дев не все идет по плану и поддается логике. Свидание не обойдется без того или иного сюрприза, приключения или путаницы. Возможно, потребуется быстрая реакция. Не помешает запастись чувством юмора, иначе мелкое происшествие может оказаться раздуто до размеров катастрофы.

Весы

Сегодня влюбленным Весам может быть не слишком комфортно в отношениях или в предложенной судьбой двойственной роли. Возможно, им предстоит балансировать на тонкой грани между любовным миром и взаимным недовольством. Некоторым Весам придется признать, что они отчасти создали такую ситуацию сами.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам предстоит поступиться гордостью или надеждой на лидерство. Ситуация может выйти из-под контроля, проявленная в любви инициатива добавит хлопот. К счастью, повороты событий чаще будут смешными, чем драматичными, главное - иметь чувство юмора и не зацикливаться на себе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит проявить в любовных делах находчивость и долю творчества - например, превратить недостаток в достоинство, ссору в шутку или досадную осечку в мини-праздник. Не исключено, что ресурсы будут ограничены и придется оперировать тем, что находится под рукой в данный момент.

Козерог

В атмосфере этого дня многим Козерогам будет неуютно. Их психологический или бытовой дискомфорт отразится на отношениях, либо они и станут его причиной. Советы смотреть на жизнь проще, как и призывы оценить юмор ситуации, с типичным Козерогом могут не сработать. Важное свидание лучше отложить.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям играть в любовные игры с холодной головой: лишь в этом случае они сохранят контроль и над собой, и над ситуацией. Водолеев, над которыми взяли власть их тайные страсти или психологические комплексы, способна лишить душевного равновесия даже легкая неудача.

Рыбы

Сегодня звезды не пророчат Рыбам любовных катаклизмов, но и порадовать их им особенно нечем. Обстоятельства часто будут идти вразрез с их природными склонностями и тайными ожиданиями, лишать уверенности и ясных ориентиров. Не лучшее время для свидания, знакомства, красивого жеста, выбора подарка.