Сбрасываем эмоциональное напряжение — гороскоп на 9 января

7-8 лунные сутки. Позитивная составляющая дня связана с активными действиями.

Гармоничный аспект Луны в Овне с Марсом поможет ослабить эмоциональное напряжение. Благоприятны спортивные занятия, короткие тренинги и разминки, прогулки с питомцами. Импульсивность и энергия, направленные в другую сторону, сегодня способны приобрести агрессивный неконструктивный смысл, усилить ревность, создать дискомфорт или подчеркнуть личную неприязнь. Не слишком удачны попытки примириться, вызвать доверие, уладить денежный спор. Нежелательны торговые и финансовые операции, поиски юридических компромиссов и бьюти-процедуры.

Овен

Сегодня Овны в хорошей физической форме и нуждаются в динамичном ритме жизни. Даря им поле для действий, этот день также подчеркивает застарелые проблемы в их персональных отношениях, напоминает про затяжные финансовые или юридические барьеры. Им важно помнить, что препятствие не всегда берется штурмом: порой выгоднее терпение, четкий план, дальновидный управленческий или дипломатический ход.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что сегодня им нежелательно медлить в критической ситуации: в ней выиграет самый быстрый и смелый, а побочные эффекты не в счет. Зато в рутинных делах лучше избегать необдуманных порывов, так как есть риск угодить в ловушку при отличном исходном старте. Это не лучший день для важных деловых и любовных инициатив, а также для ответственных покупок и решения правовых задач.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть начеку и в персональном партнерстве, и в коллективной игре. В любых планах есть подводные рифы, легко задеть личное или групповое «больное место». Могут напомнить о себе застарелые финансовые и налоговые затруднения, этические разногласия, интимные проблемы в любви. Рискованны незапланированные инвестиции и взносы. Не помешает осторожность при выборе друзей.

Рак

Сегодня Ракам предстоит быть дипломатами и психологами. В противном случае они рискуют попасть в некомфортную ситуацию, чреватую неприятным выбором. Неверный ход может усложнить отношения с партнером по браку или другим близким человеком, а также с важной персоной - например, начальником, адвокатом, кредитором или истцом. Может выручить помощник, технический арсенал или собственное мастерство.

Лев

Сегодня Львам трудно ставить рекорды выносливости - однако звезды обещают им всплеск энергии, достаточный для решения насущных задач. Результат усилий даже в знакомой сфере может оказаться двойственным или половинчатым. Чтобы не испытывать разочарований, важно правильно оценить свои силы в моменте, снизить планку и не брать на себя повышенную нагрузку (особенно, если подводит самочувствие).

Дева

Сегодня Дев может ждать срочное дело, небольшой аврал, техническая заминка или поездка с привкусом авантюры. Не исключены тревоги из-за любви, денег, питомцев, авто, из-за штрафов или налогов. Придется пустить в ход мастерство, смелость, гибкость или ловкость, кого-то защитить или выручить. Не стоит сидеть без дела: неизрасходованная энергия обернется нервозностью и поиском ненужных приключений.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отдать инициативу другим людям - например, партнеру по браку или по бизнесу, соседям или попутчикам - или хотя бы не вступать с ними в открытый спор. Тогда бурная энергия окружающих уйдет в полезное дело (от чего будут часто выигрывать и сами Весы), а разногласия сведутся к минимуму. Не стоит противопоставлять свои интересы чужим или пытаться «выяснить отношения».

Скорпион

Сегодня Скорпионам в любой ситуации лучше выбирать движение или действие. Стоит использовать любую возможность размяться, будь то прогулка с питомцем, командировка или визит в спортзал. Это не только полезно для текущих дел и здоровья, но и поможет отвлечься от личных разногласий - например, ссор с коллегами и близким окружением. Помощи звезды советуют искать в этот день у мужчин, а не у женщин.

Стрелец

Сегодня Стрельцам «показан» активный образ жизни. Приветствуются занятия спортом, командировки и динамичные игры, а также деловые мероприятия, не связанные напрямую с финансовой стороной бизнеса. Нежелательны действия, направленные на получение выгоды, выигрыш или поправку материального положения (особенно авантюрными способами). Неудачи в этот день связаны с нехваткой того или иного ресурса.

Козерог

Козероги сегодня могут чувствовать себя неуютно. Отношения (включая близкие) способна омрачить давняя обида или «хроническая» неприязнь. Не будет лишней финансовая и психологическая осторожность, умеренность в питании и быту, осмотрительность в эстетических и правовых вопросах. Не стоит заниматься украшением дома, своим имиджем и комфортом, косметическими процедурами, а также делать покупки.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев может привлечь спорт, туризм, активная акция или деловая командировка. Гармонию дня могут омрачить скрытые ловушки на пути или в общении, например, финансовые, психологические или правовые. Не исключена тайная неприязнь со стороны человека из близкого окружения, особенно профессионального или родственного. В дороге возможны неприятные встречи или вынужденные расходы.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно повременить с куплей-продажей, обменом, возвратом и прочими торгово-денежными операциями. Даже если сделан верный расчет и составлен план, велик риск ошибки. Могут вмешаться роковые факторы, подвести друзья. Импульсивность помешает прислушаться к предостережениям интуиции. Активные целенаправленные шаги в этот день хороши лишь при точном выборе цели и момента действия.