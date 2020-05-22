Как не забывать сны после пробуждения

Практически все люди видят сны, но только некоторые хорошо их помнят.

Для того, чтобы начать запоминать сны, важен сильный интерес к этой стороне вашей внутренней жизни.

Если у вас есть мотивация, начинайте работать над этим целенаправленно:

1. Отправляясь в очередной раз спать, настраивайте себя перед засыпанием: «Сегодня я обязательно запомню содержание сна»

2. По возможности откажитесь от подъема по будильнику. Резкое пробуждение сразу переводит вас из сна в режим бодрствования и препятствует запоминанию снов. Если самому просыпаться ко времени невозможно, установите на часах приятную мелодию, усиливающуюся плавно и постепенно.

3. Не стоит увлекаться методикой запоминания снов, предлагающей как можно чаще просыпаться ради этого среди ночи. Возможно, вы научитесь запоминать сны, но при этом может развиться бессонница и, как следствие, невроз, связанный с хроническим нарушением сна.

4. Если вдруг вы все-таки проснулись в середине ночи, не открывая глаз, попробуйте повторить «про себя» увиденный сюжет. На случай, если после пробуждения быстро заснуть не удается, хорошо иметь на прикроватной тумбочке слабый ночник (чтобы яркий свет окончательно не перебил сон) и блокнот. Они выручат вас в случае, если вы сразу захотите зафиксировать увиденное.

5. Утром, проснувшись, не открывайте сразу глаза, постарайтесь удержаться подольше в дремотном состоянии. И главное! Не совершайте при этом никаких физических движений – они сразу же рассеивают сон.

6. Теперь постарайтесь поэтапно восстановить в памяти ключевые моменты сновидения.

7. Если процесс идет трудно, попробуйте восстановить сновидение, отвечая на вопросы:

- где происходило действие

- что происходило

- кто был участником событий

- какова была ваша роль

- какие эмоции возникали

- какое настроение (ощущение) оставил сон

8. Медленно откройте глаза, (главное при этом, не смотреть в окно) и по возможности сразу же перенесите все, что запомнили, на бумагу. Можно использовать диктофон.

9. Не страшно, если поначалу вы не сможете вспоминать сны целиком. Постарайтесь восстановить в памяти наиболее яркие фрагменты. Если же не всплывает картинка, постарайтесь зафиксировать чувства, которые вы испытали во сне или поймайте общее настроение сна. Эмоции помогут вам восстановить если и не все увиденное, то хотя бы его основные части.

Марина Басманова

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