Развивайте психологическую гибкость — гороскоп на 15 мая

22-23 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса, дополненное квадратом к Меркурию, ведет к нестабильности, цепи технических и психологических проблем.

День сулит срочные дела, суету, заставляет лавировать. Возможны поломки, сбои, утечки, ссоры. Есть поле для манипуляций, мошенничества, дезинформации, злословия, закулисных интриг, вредоносных маневров, скрытых угроз. Возрастает риск отравлений, заражений, ожогов, укусов. Непростой день для тайных дел, лечения, химических опытов, приватных услуг. Опасны гневливость, небрежность, злопамятность. Выручит гибкость, отходчивость, изобретательность, маневренность.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам быть осмотрительнее в любых маневрах, в пути, в общении. Обстановка неясна, легко спровоцировать сомнительную ситуацию собственными действиями. Не стоит включаться в переговоры, искать попутчиков и помощников, оказывать тайные услуги. Опасны любовные и прочие интриги. Важно разбираться в подоплеке событий. В мотивах поступков следует найти явную или завуалированную связь с прошлым.

Телец

Сегодня у Тельцов появится свобода маневра, можно сменить стиль действий и рискнуть сделать что-то иначе. При этом вам лучше избегать суеты и двусмысленности, начать с пробного шага, небольшого эксперимента. Не во всем стоит доверять друзьям и помощникам: как и вы, они могут ошибаться, быть жертвами личного заблуждения или общей дезориентации. Не стоит торопиться с поездкой, покупкой, платежом.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется включить осторожность, активизировать системы распознавания скрытых угроз. Важно вовремя отслеживать признаки готовящейся интриги, зреющего конфликта. Стоит контролировать свою речь, избегать искажения смысла слов, агрессии и грубости (особенно, если вы рождены в мае). Любой промах запутает ситуацию и усложнит путь, создаст проблемы в сфере карьеры, бизнеса, отношений.

Рак ‌‌

Сегодня лучший навигатор для Раков — собственное чутье. Также, не сбиться в курса вам поможет связь с друзьями. В отсутствие их поддержки, вы рискуете стать жертвой искаженного информационного поля или заложником чужого злословия. В этот день весьма вероятны помехи в виде сплетен, дезинформации, агрессивных пересудов за спиной. Не стоит выбирать эти сутки для начала переговоров, отправки в путь.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не помешает заново оценить обстановку на предмет скрытых угроз. Возрастает риск халатности и тайного вредительства, а также ущерба в результате прежней слепоты, лжи, небрежности. Полезно убедиться в четкой работе систем охраны, мониторинга, защиты денег и данных. Изучение возможных угроз и утечек стоит сделать частью любой работы, от которой зависит ваша безопасность или репутация.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам отказаться от переговоров, либо вести их максимально осторожно. Также, сегодня не стоит начинать или возобновлять сотрудничество, включаться в конкурентные игры или в интриги. Вас могут спровоцировать, оболгать, выставить в смешном или дурном свете. Лучше отложить на время совещания и собеседования. Опасны признания. В безвыходном случае выручит дружеская поддержка.

Весы ‌‌

Сегодня Весы столкнутся с чужой или своей небрежностью. Возрастает риск проблем в поездках, при посещении сервисов и учреждений, при контакте с животными, бытовой химией. Возможна путаница при попытке получить помощь, наладить связь, произвести ремонт. Халатность или другое негативное обстоятельств чреваты вредом для здоровья: мелкими травмами, отравлением, ожогами, ошибками при выборе лекарств.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов хороший изначальный потенциал. К активности может подтолкнуть негативный эмоциональный импульс, желание кого-то уязвить, раздразнить, вывести на чистую воду. Помехи будет создавать неудачный информационный фон: сплетни, критика, злословие. Удача вероятна в работе с негативной тематикой. Уместен разговор о мошенничестве или вредительстве, провокационный пост «на злобу дня».

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам усилить бдительность и маневренность. В противном случае, возрастет риск попасть в деловую или психологическую ловушку, неблагоприятную бытовую обстановку. Могут обостриться споры в семье, раздоры по поводу территории, дома, гаража. Не лучший момент для поиска квартиры, открытия бизнеса, переговоров, развития сотрудничества, знакомств, операций с недвижимостью.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам осторожность в поездках и в процессе любого взаимодействия с людьми. Наряду с технической, полезно включить психологическую защиту: она поможет вам относиться спокойнее к агрессивным сообщениям, чужой нервозности, напряженному общему фону. В случае срочной командировки или поиска информации вас выручит нестандартный маневр, возможна неожиданная помощь от друга.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям браться за новое важное дело. Нежелательно спешить с поправками в планы. Непродуктивны споры о финансах. Неудачны покупки. Возможны поломки и сбои. Главной темой дня могут стать мелкие ситуационные вложения денег или энергии. Не стоит медлить, если требуется срочное денежное вливание в бизнес, оплата налога или штрафа, командировка, экстренная помощь по дому.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы раздражительны, импульсивны, порой сами провоцируют неприятности своей агрессией. День сулит стрессы, хлопоты, споры, ссоры, травмы. Не стоит добавлять к этому свою личную несдержанность. Нежелательно вести переговоры, искать жилье, выступать с инициативой, заниматься опасными работами. Вредна злопамятность. Вы можете дезинформировать других. Положительная черта - изобретательность.

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